亞洲晶片業景氣如強弩之末 且讓台積電本周來印證

美國和亞洲半導體股漲勢呈現疲態，南韓庫存高漲足為指標。圖／擷自彭博

亞洲半導體股接下來的日子可能會不太好過，有跡象顯示，隨著利率上升，需求下降，半導體業持續三年的榮景可能已如強弩之末。

彭博亞太半導體指數 今年下跌20%，跌幅與美國同類指數差不多，但卻是MSCI亞太指數的兩倍。

在美國即將大力緊縮貨幣政策以及供應過剩威脅的壓力下，半導體業今年前景轉為黯淡。同時，中國大陸爆發疫情也在加劇內需的疑慮。

野村分析師David Wong在一份報告中寫道：「從多家晶片 公司的評論可以看見，隨時序邁入2022年，許多呈現短缺的晶片種類的供需狀況可能慢慢會改善，可能透露終端需求疲軟，」他認為，繼去年全球半導體銷售額成長25%之後，需求在今年下半年和2023年上半年可能出現周期性調整。

最新的官方數據顯示，南韓2月半導體和零組件庫存成長39%，創下新高。大和證券分析師Eiji Kinouchi,認為，增幅超過30%通常發生在晶片業周期之末。

投資人如今可以關注台積電 周四將要發布的財報，以獲取半導體業更多線索。台積電董事長上個月說，中國大陸最新防疫措施損害消費電子產品需求。台積電股價今年已下跌約9%。

對晶片製造商而言，雖然數位化之類的長線利多因素仍然存在，但當前阻力不太可能克服。三菱日聯摩根士丹利證券首席投資策略師Norihiro Fujito說：「如果全球企業高層開始擔心明年美國經濟衰退的可能性，我相信他們會考慮減少或延後資訊科技方面的資本支出。」