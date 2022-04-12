通膨顯露觸頂跡象 美股午盤漲逾180點

美國3月核心CPI低於預期，帶動美股上漲。路透

扣除食品和能源價格的美國3月核心通膨率略低於預期，帶動美股三大指數 12日中午12:20上漲，道瓊 工業指數漲逾186.57點，標普500指數漲31.71點，那斯達克 綜合指數漲131.53點。

道瓊工業指數12日早盤上漲286或0.8%，標普500指數走升0.6%，那斯達克綜合指數勁揚近1.3%。費城半導體指數反彈1.6%，台積電ADR走高1.5%。

勞工部公布的美國3月消費者物價指數（CPI）月升1.2%、年升8.5%。但交易員關注的是核心通膨指標，3月核心CPI月升0.3%，稍低於分析師預估的0.5%。若跟一年前相比，核心CPI則攀升6.5%，也低於市場預期的6.6%。

在3月通膨數據發布後，10年期美國公債殖利率從三年高點回落，下滑超過6個基點，至2.717%，因為市場認為，核心CPI增速趨緩可能意味著通膨出現觸頂跡象。

Yardeni研究公司總裁亞德尼（Ed Yardeni）表示：「我認為，我們可能在夏季前看到通膨率觸頂，而個人消費支出平減指數也將在6%-7%之間觸頂。」

不過，美股漲勢可能稍微受限，因國際油價12日上午再度大漲，布蘭特原油期貨盤中大漲4.3%，至每桶102.74美元，西德州原油期貨盤中大漲4.1%，攀抵每桶98.17美元。