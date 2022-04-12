WTO下修全球貿易成長預測 俄烏戰事拖累前景

WTO表示，俄烏戰爭將拖累全球經濟，並下修今年商品貿易的成長預測，增幅由4.7%調降為3%。 路透

世界貿易組織（WTO ）12日表示，俄烏戰事將拖累甫由新冠疫情 中復甦的全球經濟，減少商品貿易，並可能導致全球商業更廣泛脫鉤。

WTO下修今年商品貿易的成長預測，成長幅度由4.7%調降為3%。WTO並表示，預期明年的貿易成長率為3.4%，且提出評估中的幾項下行風險，包括糧食不安全及新冠易情可能復熾。

WTO祕書長伊衛拉表示：「歷史告訴我們，將世界經濟劃分為對立陣營，捨棄最貧窮的國家，不會帶來繁榮或和平。WTO能扮演關鍵角色，提供各國一個討論歧見的論壇，不須訴諸武力。」

WTO目前預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長2.8%，比原先預測的4.1%減少1.3個百分點；明年GDP成長可望加速至3.2%，接近疫情前十年的3%平均成長率。

儘管烏克蘭 戰爭和對俄羅斯的制裁將對今年全球成長造成重大衝擊，但貿易流動實際上正在回歸至歷史趨勢。過去兩年，跨境商業活動意外成為世界經濟的助力，主要動能是美國自亞洲進口商品創歷史新高。然而，如果WTO的最新預測成真，代表貿易成長的軌跡將回落至全球金融危機後十年的1%-3%區間。