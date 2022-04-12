俄烏戰影響油價 美3月通膨8.5%再創40年新高

俄烏戰爭推高油價，導致美國3月通膨年增率達8.5%，寫下逾40年新高。美聯社

由於俄烏戰爭推高油價 ，美國3月通膨年增率竄升到8.5%，寫下逾40年新高。

美國勞工部12日公布，3月消費者物價指數（CPI）比去年同期增加8.5%，升幅比2月的7.9%進一步擴大，也是連續第6個月升幅超過6%。

3月CPI與2月相比攀升1.2%，符合市場預估。扣除食品及能源後，3月核心CPI增加百分之零點3，低於預期。

這是俄國全面入侵烏克蘭並遭受西方制裁後的首份數據，充分反映全球各地最新1波油價和食品價格上漲。

美國汽油3月漲價18.3%，約占CPI升幅一半。總體能源價格比2月上漲11%，包括燃料油價格上漲22.3%。

受供應鏈持續吃緊、需求飆升和能源價格上漲影響，目前美國通膨嚴重程度，是1981年以來未見。

各種商品的價格都在漲，其中房租、汽油和食物漲價，讓低收入美國人生活特別艱難，對於奮力在11月期中選舉保住國會控制權的拜登 政府更是重擊。

根據美國汽車 協會的資料，目前美國平均每加侖汽油售價4.11美元，比1年前的2.86美元大增。

拜登政府將宣布，從6月1日到9月15日，暫時允許市場販售乙醇含量高達15%的E15混合汽油，以平抑油價。

目前美國禁止在6-9月銷售和使用E15混合汽油。乙醇汽油有膨脹問題，加上夏季氣溫高會導致乙醇的揮發性增加，容易造成汽車油路氣阻，且濃度逾15%的乙醇極易腐蝕油管。

消息人士稱，雖然E15汽油平均只便宜10美分，但仍然有助於降低油價。拜登政府1名高級官員表示：「購買E15汽油可以節省許多資金，尤其是在夏季幾個月，而俄烏衝突繼續導致供應緊急情況，可能推動燃料價格繼續上漲。」