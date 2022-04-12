Meta開始測試其元宇宙裡的「賺錢工具」

臉書母司Meta宣布開始測試元宇宙生財工具。 路透

臉書母公司Meta周一（11日）表示，已開始在旗下的虛擬實境（VR ）社群 平台Horizon Worlds上，測試銷售數位資產的商業工具，此工具初期將提供給meta這個沉浸式平台裡的特定用戶。

Horizon Worlds平台用戶以VR頭戴裝置進入其中，握有工具的話，就能販賣虛擬的時尚商品等物件，或是闢建付費專區讓其他用戶付費進入。也就是說，在平台上的創作者可以開始「賺錢」。

Meta對選定的美國Horizon Worlds用戶，也同時測試「創作者紅利」方案。透過此一機制，Meta將獎勵達成目標任務的參與者，任務包括：採用公司推出的新工具或新功能等。

Meta執行長祖克柏周一與Horizon Worlds平台裡的創作者Alex Chandler對談，討論此一測試。祖克柏表示，他相信在元宇宙 裡推動買賣交易不會像實體世界那麼簡單，需要不斷的運算、調整才能堆疊出一套更好的模式，希望創作者們在測試期間合力創建理想模式。

臉書母公司去年改名Meta，並且大量投資在虛擬實境或擴增實境（AR）以反映公司在元宇宙的投注。Horizon Worlds是個擴大的VR社群平台，Horizon Venues則是側重於虛擬活動，他們都是初代的元宇宙空間。