殖利率3年新高 道瓊跌413點 那指大跌300點

投資人越來越擔心美國指標殖利率達到3年高點後將開始放緩經濟，美股下跌。美聯社

投資 人越來越擔心美國指標殖利率 達到3年高點後將開始放緩經濟，美股下跌。

10年期美國國債殖利率11日升至2.78%以上，為2019年1月以來最高水平，因聯準會(fed)為未來收緊貨幣政策做好準備。

道瓊工業平均指數 下跌413.04點或1.19%至3萬4308.08點，在交易最後一個小時跌幅擴大。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌299.04點或2.18%至1萬3411.96點，因投資人認為成長型股票受升息的打擊最大。在上周下跌後，史坦普500指數下跌75.75點或1.69%至4412.53點。

在經歷今年來的艱難走勢後，那指一度跌入修正區，3月出現反彈3.4%。但是，隨著本月至今下跌超過5%，成長股和科技股的拋售在4 月重現。那指已較近期高點回落了17%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「如果要總結今天推動市場的因素，我認為只是反映出國債殖利率的環境。」「而且很難知道什麼會打破這個周期，除非有幾天或幾周利率穩定或開始回落。」

對利率上升的擔憂促使投資人拋售更多風險資產，例如領跌的科技股。微軟下跌3.94%。輝達和Advanced Micro Devices等半導體股分別下跌5.2%和3.59%。

由於擔心中國的新冠疫情封鎖將抑制全球需求，油價下跌。國際指標布蘭特原油下跌3.7%至每桶98.94元。與此同時，西德州中質原油(WTI)期貨下跌3.5%至每桶94.83元。

能源股全面下跌。西方石油下跌6.31%，響尾蛇能源下跌4.86%，康菲石油下跌4.91%。

航空股逆勢而上，達美航空飆升3.96%。阿拉斯加航空集團上漲1.09%，美國航空集團上漲2.29%，西南航空上漲3.4%，聯合航空控股上漲1.1%。

與此同時，AT&T在剝離其WarnerMedia與Discovery合併後股價大跌18.68%。摩根大通分析師看好後勢發展，給予AT&T加碼評級，並表示該股目前股價低估。

在CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)透露馬斯克(Elon Musk)放棄加入公司董事會後，推特股價走升。這家社交媒體公司的股票在盤前交易中下跌超過8%，但收盤上漲1.73%。

由於經濟報告將顯示通膨處於幾十年來的最高水平，12日利率可能會再次得到​​提振。根據接受《道瓊》調查的經濟學家的一致估計，3月消費者物價指數(CPI)將顯示價格較上年上漲8.4%。

克利夫蘭Fed主席梅斯特10日在CBS節目中表示，她仍然相信Fed可以在不對經濟造成重大損害的情況下控制通膨。

她說，「如果觀察風險，考慮到世界和經濟正在發生的事情，衰退的風險就會增加。」「但我仍然樂觀，而且對今年將會發生的事情的模態預測當然是擴張將繼續。」

梅斯特補充說，中國的新冠疫情封鎖將「加劇」衝擊美國通膨的供應鏈問題。

本周稍後，隨著一些主要銀行和航空公司公布財報，第1季財報季將正式展開。13日，摩根大通和達美航空將在開盤前公布財報。14日，花旗集團、高盛、摩根坦利和富國銀行預計將在開盤前發布財報。