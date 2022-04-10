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馬斯克「董事」說話了 對推特訂閱有意見 推狗狗幣付費

編譯陳律安／綜合外電
億萬富豪馬斯克在進入社群平台推特的董事會後，9日針對推特「Blue」訂閱服務提出一系列建言。（美聯社）
億萬富豪馬斯克在進入社群平台推特的董事會後，9日針對推特「Blue」訂閱服務提出一系列建言。（美聯社）

億萬富豪馬斯克在進入社群平台推特的董事會後，9日針對推特「Blue」訂閱服務提出一系列建言，包括降價、不能放置廣告，以及讓用戶能選擇以加密貨幣狗狗幣付費。

馬斯克推文說，Blue服務的訂戶應獲得一個驗證勾號，且月費應從2.99美元大幅調降至2美元以下，但須預付12個月。頭60天為驗證勾號的審核期，若該帳戶被用於詐騙或散布垃圾訊息，則將遭停權且不得退費。

他提議，Blue服務應不能放置廣告。他認為，若推特仰賴廣告收益維生，就會大幅提高企業決定推特政策走向的能力。

馬斯克並建議，或許可以開放用戶使用狗狗幣支付Blue訂閱服務。馬斯克日前揭露持有推特9.2%股權，並成為董事，引發部分推特員工憂心，馬斯克會介入對內容的掌控。

推特2021年6月推出第一項訂閱服務「Blue」，用戶在支付月費後可獨享一些加值功能，目前對美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的用戶開放。

推特已開放用戶以比特幣打賞喜愛的內容創作者，今年初也允許iOS平台的Blue服務訂戶，以非同質化代幣（NFT）作為個人帳號的頭像。

推特 馬斯克 狗狗幣

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