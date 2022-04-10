軟硬通吃 蘋果股價抗壓靠這一招

蘋果通路展示新展品。(路透)

蘋果 旗下價格最親民的iPhone SE今年春季推出新品，上市不到一個月，市場就傳出蘋果有意縮減下一季iPhone SE的兩成產量，但蘋果股價不受影響，甚至挑戰每股182美元高點，業界觀察，支撐蘋果業績除了硬體，更重要的是「服務業務營收 」。

蘋果去年第4季營收占比最高的項目仍舊來自iPhone，高達57.8%，服務業務營收則以15.8%排在第二，儘管占比不到兩成，但過去10年營收大幅成長，從2012年第4季的36.87億美元增加到去年第4季的195.16億美元。

在剛落幕的奧斯卡頒獎典禮，App le TV+推出的電影「樂動心旋律」拿下最佳影片，成為第一個獲得奧斯卡最佳影片獎的串流平台，華爾街看好蘋果積極走向訂閱制，可望帶動Apple TV+月租費收入節節上升，挹注蘋果營運表現。

Wedbush證券分析師艾夫斯看好Apple TV+可望躍升主流OTT平台，華爾街更給蘋果200美元目標價。

Apple TV+在美國OTT市場的市占率僅5%，要追過Netflix等對手並不容易，但蘋果的服務業務營收來源多元，只要用戶從App Store消費，蘋果就可以向跟軟體開發商抽成30%，此外，研究顯示，Apple Pay已占據全球5%的信用卡交易分額，而光是Visa等四大發卡機構2020年在美國的刷卡金額就有3.6兆美元，以5%市占率、每筆交易抽成0.15%費用計算，這四大信用卡商就要支付蘋果2.7億美元的交易手續費。