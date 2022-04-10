美元強勢 投資進可攻、退可守

美元走強。記者杜建重／攝影

為了對抗高通膨，聯準會 （Fed）可望加速升息步調且預定下月啟動縮表950億美元，在Fed續唱「鷹調」下，匯銀人士認為，「趨勢上國際美元很強」，民眾在投資 上可布局更多美元部位，現在就可逢低、分批買進，即便不是用來投資金融商品也可賺到匯差。

彭博資訊報價顯示，美元指數8日盤中強升至100．166關卡，為前年5月來首度升破100；台幣兌美元8日則貶至28．906元，創逾1年5個月新低。

今年以來台幣走勢擺脫過去兩年獨強局勢，第一季貶值9.3角，光是3月就重貶六角。在台美利差持續擴大，加上地緣政治風險尚未解除，匯銀人士預期台幣短線將持續呈現緩貶格局。此外，台北外匯市場發展基金會公布最新統計，3月的台幣實質有效匯率 指數下滑至100.37，連3降並為10個月來低點，台幣匯率貶勢確立，近日就可能見到29字頭。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，台灣升息幅度不及美國，就利差交易著眼，國際普遍以握有美元為主，第二季將維持美元漲、台幣貶格局；但美國預計4月公布匯率操縱國名單，央行會特別謹慎，第二季貶壓應會較第一季趨緩。

匯銀主管指出，匯市目前聚焦在聯準會可能維持「鷹調」，導致美元強勢，外資將逐漸移回美國等成熟市場，除非聯準會政策轉向，否則短期看不到美元偏弱的跡象，買進美元「進可攻、退可守」。

外匯分析師張耕綸建議，金融商品以美元計價仍相對有利且多元，加上國際美元持續走強趨勢，即使美元放著不投資，仍可穩穩賺取匯差。