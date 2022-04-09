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去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

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去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

編譯林奇賢／綜合外電
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

液化天然氣（LNG）船British Listener，原先已朝亞洲的方向航行兩周，前幾天卻突然在太平洋上掉頭航向歐洲，原因是歐洲4月天然氣價格較亞洲大幅溢價，載LNG去歐洲賣能賺更多。

彭博資訊彙編的船舶追蹤資料顯示，這艘英國石油（BP）租用的船舶，3月21日駛離德州自由港，穿越巴拿馬運河至墨西哥西南部外海，4月1日卻改變航向。船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，此後這艘LNG船再次通過巴拿馬運河，如今正前往直布羅陀。

這樣的轉向並不常見，且需支付100萬美元才能通過巴拿馬運河兩次。不過，今年1月也發生類似案例，因當時歐洲天然氣開始漲得比亞洲較傳統的市場還高。隨著俄烏戰事持續，讓各界對俄國供應天然氣的疑慮揮之不去，這些經濟因素使美國約三分之二的天然氣運往歐洲。

顧問業者Energy Aspects電力和北美天然氣部門主管羅森塔爾（ Peter Rosenthal）指出：「這和我們對今年歐洲LNG進口量創新高的預測一致，背後原因是4月以來的荷蘭天然氣交易中心（TTF）最近月期貨交易價格，比亞洲LNG價格指標Japan/Korea Marker（JKM）高，每百萬英熱單位（mmBtu）溢價3.5美元。」

天然氣 石油 墨西哥

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