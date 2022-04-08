應對Fed緊縮 那指4周首跌

美股8日小幅下跌，投資人為聯準會(Fed)收緊貨幣政策做好準備。美聯社

美股8日小幅下跌，投資 人為聯準會(Fed)收緊貨幣政策做好準備。

道瓊工業平均指數 上漲137.55點或0.4%至3萬4721.12點。史坦普500指數收跌11.93點或0.27%至4488.28點。那斯達克綜合指數下跌186.3點或1.34%至1萬3711點，為4周來首次全周下跌。

投資人繼續對Fed不斷變化的立場做出反應，目前它將採取更加積極的行動來對抗通膨。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道：「並不是說發生了任何必然『積極』的事情，也不是買家湧入市場，而是壞消息暫時被完全吸收，市場現在正在等待下一個數據點。」「我們仍然認為，除了5日早上布雷納德(Brainard)的講話之外，本周沒有發生真正的重大事件，過去幾天一直在消化她的話。」

科技股領跌，因投資人因預期利率上升會限制未來的利潤成長而拋售高風險的股票。輝達和美光等晶片製造商在供應鏈短缺和對即將到來的衰退的擔憂中苦苦掙扎，分別下跌4.5%和1.42%，而特斯拉、Alphabet和蘋果則分別下跌3%、1.91%和1.19%。

Robinhood下跌6.88%，高盛將這家交易軟體的評級從中性調降至賣出；UPS下跌0.9%，原因是美國商銀因對需求疲軟和產業價格下跌的擔憂，調降其評級。

由於擔心經濟放緩的投資人轉向收益穩定的股票，醫療保健和消費性必需品類股本周上漲。默克和聯合健康集團分別上揚1.01%和1.7%。與此同時，摩根大通和美國運通等金融業公司反彈，收復本周初的部分跌幅。

Fed 6日公布的3月會議紀錄顯示，決策者計畫每月減持約950億元的債券，並考慮在未來會議上升息50個基點。本周稍早，Fed理事布雷納德的強烈評論顯示，Fed最快可能從5月開始「快速」縮減資產負債表。

牛津經濟研究院首席美國經濟學者博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示：「他們的主要工具是Fed的基金利率，但最重要的是，他們將開始從系統中抽走流動性。」「他們將每年減少1兆元的國債和抵押貸款支持證券的購買。這是從系統中抽走的大量流動性，私人投資將被迫填補這段空白。」

Fed的立場轉鷹導致利率飆升，10年期美國國債殖利率 8日創下3年新高，升至2.7%以上。該利率上收於2.38%，年初僅有1.63%。

巴克萊美股策略負責人德許潘迪(Maneesh Deshpande)寫道，「異常快速的升息周期反映出，Fed和大多數經濟學者以往『過渡性通膨』的說法過於樂觀，Fed現在必須在落後於曲線後積極追趕。」「我們保持謹慎，認為上行空間有限。」

在俄羅斯與烏克蘭戰爭期間一直波動的油價小幅上漲。美國西德州中質原油(WTI)原油上漲0.5%至每桶96.52元，而布蘭特原油上漲0.5%並突破每桶101元。包括西方石油和Halliburton在內的能源個股走高。

投資人也期待著下周5家大型銀行為首的財報季開始。摩根大通將在13日收盤前公布財報。花旗集團、高盛、摩根史坦利和富國銀行將在14日開盤前發布。