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深圳加強獨角獸培育 推動優質企業深交所IPO

記者林汪靜／即時報導

深圳發文指出，將加強「獨角獸」企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。

深圳市政府官網8日發布「深圳市人民政府關於加快培育壯大市場主體的實施意見」，提出要大力培育「獨角獸」企業（成立10年以內、估值超過10億美元、獲得過私募投資且尚未上市的企業），持續推進「優上市」（符合條件的優質企業首次公開發行股票並在證券交易所上市）。

「意見」表示，要從三方面大力培育「獨角獸」企業。第一，制定深圳市獨角獸企業遴選發現指標體系，聯合第三方高端智庫、風險投資機構等組成獨角獸企業評價委員會，聚焦生物醫藥與健康、半導體與積體電路、智慧機器人、智慧網聯汽車、新能源、新材料、量子科技等戰略性新興產業發展方向，精確鎖定具有「硬核」科技、爆發式成長潛力的企業，建立獨角獸企業培育庫。

第二，優化獨角獸企業培育體系。提供「服務資源包」支持；市級重點專項財政政策對獨角獸企業和入庫（獨角獸企業培育庫）企業給予優先支持；市政府投資項目優先為新技術、新產品和新模式提供推廣示範管道。

第三，提供高效率多層次的融資支持。一方面，發揮（人民幣）千億政府引導基金和百億天使投資引導基金作用，吸引創投機構加強對入庫企業的股權融資支持，推動股權投資機構與入庫企業資料有效協同。

同時，鼓勵國有創投機構積極參與入庫企業培育孵化。支持國資參股符合深圳市產業發展方向的獨角獸項目。

對首次在「新三板」掛牌的企業給予最高人民幣50萬元獎勵，進入創新層再給予最高人民幣30萬元獎勵。對擬在境內上市並完成上市輔導的企業給予最高人民幣100萬元獎勵，對直接在境外上市的企業給予最高人民幣80萬元獎勵，對重組外地上市企業並將其註冊地遷入深圳市的企業，以及遷入深圳市的外地優質上市企業給予最高人民幣500萬元獎勵。

投資 融資 重組

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