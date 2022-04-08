科技大咖市值和國家GDP排排站 台積電是越南的兩倍多

若把企業市值和國家GDP相比較，蘋果排名全球第八、微軟排名全球第十，蘋果的市值還是南韓經濟規模的1.4倍。 路透

企業破產諮詢業者Real Business Rescue將全球最富有的企業市值和各國國內生產毛額（GDP）相比較，結果發現兩家美國科技巨頭名列前十，另兩家科技企業擠進前15名，凸顯這些公司的規模之大，富可敵國。

betanews報導，如今市值約2.25兆美元的蘋果 公司（Apple），全球排名第八，剛好排在法國後面；蘋果在2018年成為市值首度突破1兆美元的公司。市值約1.96兆美元的微軟在全球排名第九，高於義大利 。

市值約1.71兆美元的亞馬遜（Amazon）排名第12，略遜於義大利，但排名高於加拿大、南韓 。市值約1.54兆美元的Google母公司字母（Alphabet）排名第15。

若再納入臉書母公司Meta，這五家美國科技大咖的市值，比全球超過90%的國家GDP都還高。

Real Business Rescue國家線上事業營運部門主管巴頓說，過去幾十年來，那些家喻戶曉的企業成長幅度令人瞠目結舌，以至於他們市值超越整個國家的GDP。雖然市值和GDP代表不同東西，但這類比較有助了解這些企業握有的財富和權力。

根據Real Business Rescue網站上資料，全球GDP最高的國家依序為美國、中國大陸、日本、德國、英國、印度、法國。蘋果堪比全球第八大經濟體，其市值是南韓經濟規模的1.4倍、巴西的1.6倍、澳洲的1.7倍、西班牙的1.8倍、印尼的2.1倍、荷蘭的2.5倍。台灣「護國神山」台積電市值約5,581億美元，規模是越南的2.1倍。

其他名列前茅的企業包含，排名第十的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），市值約1.89兆美元，高於全球97%國家的GDP、三星電子市值高於全球87%國家的GDP、嬌生（J&J）市值高於全球86%國家的GDP、沃爾瑪（84%）、LVMH（84%）、美國銀行（80%）、雀巢（80%）。