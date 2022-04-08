我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

中國防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高

科技大咖市值和國家GDP排排站 台積電是越南的兩倍多

編譯林奇賢／綜合外電
若把企業市值和國家GDP相比較，蘋果排名全球第八、微軟排名全球第十，蘋果的市值還是南韓經濟規模的1.4倍。 路透
若把企業市值和國家GDP相比較，蘋果排名全球第八、微軟排名全球第十，蘋果的市值還是南韓經濟規模的1.4倍。 路透

企業破產諮詢業者Real Business Rescue將全球最富有的企業市值和各國國內生產毛額（GDP）相比較，結果發現兩家美國科技巨頭名列前十，另兩家科技企業擠進前15名，凸顯這些公司的規模之大，富可敵國。

betanews報導，如今市值約2.25兆美元的蘋果公司（Apple），全球排名第八，剛好排在法國後面；蘋果在2018年成為市值首度突破1兆美元的公司。市值約1.96兆美元的微軟在全球排名第九，高於義大利

市值約1.71兆美元的亞馬遜（Amazon）排名第12，略遜於義大利，但排名高於加拿大、南韓。市值約1.54兆美元的Google母公司字母（Alphabet）排名第15。

若再納入臉書母公司Meta，這五家美國科技大咖的市值，比全球超過90%的國家GDP都還高。

Real Business Rescue國家線上事業營運部門主管巴頓說，過去幾十年來，那些家喻戶曉的企業成長幅度令人瞠目結舌，以至於他們市值超越整個國家的GDP。雖然市值和GDP代表不同東西，但這類比較有助了解這些企業握有的財富和權力。

根據Real Business Rescue網站上資料，全球GDP最高的國家依序為美國、中國大陸、日本、德國、英國、印度、法國。蘋果堪比全球第八大經濟體，其市值是南韓經濟規模的1.4倍、巴西的1.6倍、澳洲的1.7倍、西班牙的1.8倍、印尼的2.1倍、荷蘭的2.5倍。台灣「護國神山」台積電市值約5,581億美元，規模是越南的2.1倍。

其他名列前茅的企業包含，排名第十的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），市值約1.89兆美元，高於全球97%國家的GDP、三星電子市值高於全球87%國家的GDP、嬌生（J&J）市值高於全球86%國家的GDP、沃爾瑪（84%）、LVMH（84%）、美國銀行（80%）、雀巢（80%）。

蘋果 義大利 南韓

上一則

中國防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高

下一則

深圳加強獨角獸培育 推動優質企業深交所IPO

延伸閱讀

首富馬斯克身家3000億元 買NFL全部32支球隊還有剩

首富馬斯克身家3000億元 買NFL全部32支球隊還有剩
疫情拖累經濟 中國拚守住GDP增5.5%目標

疫情拖累經濟 中國拚守住GDP增5.5%目標
英特爾CEO再度前往台灣 將拜訪台積電與供應商

英特爾CEO再度前往台灣 將拜訪台積電與供應商
美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會