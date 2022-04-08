克魯曼痛批德國：普亭幫兇、反制俄侵烏最弱環節

紐約時報專欄作家克魯曼批評，德國持續向俄羅斯購買天然氣，形同是資助俄國總統普亭侵略烏克蘭的幫兇。圖／路透

紐約時報專欄作家克魯曼痛批，德國 拒絕切斷對俄羅斯天然氣 的依賴，持續向俄方購買，形同是資助俄國 總統普亭侵略烏克蘭的幫兇；德國不願為顧全大局做一些經濟犧牲，對照歐債危機時期對希臘撙節支出的苛責，也凸顯出德國嚴以律人、寬以待己的虛偽。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文指出，俄羅斯侵烏之戰的軍費靠外銷化石燃料支應，儘管烏克蘭奮勇擊退俄軍拿下基輔的企圖，但除非歐洲終止對俄羅斯能源的依賴，否則普亭不會止戰。

德國政治與經濟領袖堅稱，不用俄羅斯天然氣不行，但德國許多經濟學家不以為然。德國數十年來對過於倚賴俄國天然氣的警告聲置若罔聞，以致俄烏戰開打前夕，全德55%天然氣靠俄國供應，突然「斷氣」無疑會造成一些痛苦，但智庫布魯蓋爾（Bruegel）、國際能源署（IEA）、ECONtribute的經濟分析都發現，大幅削減俄國天然氣進口，對德國不至於產生災難性的後果。

連德國經濟專家理事會的成員——相當於美國白宮「經濟顧問委員會」（CEA）——也表示，禁運俄國天然氣儘管棘手，但仍是「可行的」。據ECONtribute的分析，最糟情況下，禁運俄國天然氣可能導致德國實質國內生產毛額（GDP）成長率短暫折損2.1%。

克魯曼批評，即使目睹俄軍在烏克蘭小鎮布查犯下屠殺平民的戰爭罪行，德國此刻仍不願做出一些犧牲，反觀十年前歐洲債務危機爆發期間，德國卻強行要求他國做出極大的犧牲。

話說2010年南歐諸國面臨債務危機，因為放款枯竭，導致政府償債利率飆升，德國官員立即責怪這些國家咎由自取，並教訓他們：債務危機是長年財政不負責任所致，終究得付出代價。

克魯曼指出，這種對歐債危機所做的診斷「大致謬誤」。事實上，南歐諸國利率暴增，主要反映的是「市場恐慌」，而非基本面因素。從時任歐洲央行（ECB）總裁德拉基宣告「不惜一切代價」維護歐元（意思是：必要時會介入買進債務困頓國的債券）之後，希臘借貸成本隨即陡降，即可見一斑。

然而，德國卻帶頭要求負債國實施極端的撙節措施，特別是大砍支出，無論這要付出多麼巨大的經濟代價。代價甚鉅：2009年至2013年期間，希臘經濟萎縮21%，失業率飆到27%。

由此可見，德國當年以財政不負責任為由，強行將嚴峻的經濟和社會災難加諸在他國身上，如今卻不願為自己昔日的能源政策不負責任，而付出相對輕微的代價（德國GDP估計折損2.1%，與希臘當年萎縮21%相比，衝擊小多了）。畢竟，對德國倚賴俄國能源的示警之聲不絕於耳，遠比歐債危機爆發前提醒希臘浮濫借貸的警告聲更多、更響亮。但看來，德國「把經濟政策當道德劇」來演，只適用於別國。

持平而論，與當初不願向烏克蘭伸出援手相比，德國已經有進步了。烏克蘭駐德國大使表示，他被告知，運武器到烏克蘭沒意義，因為烏國政府「數小時內就會垮了」；德國否認這種說法。也許，德國若覺悟到「拒絕切斷俄國天然氣會讓德國成為名副其實的大屠殺共犯」後，終會採取真正的行動。否則，「德國將持續是民主世界反制俄羅斯侵略最弱的環節」。