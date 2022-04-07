Fed暗示5月升息2碼 政策轉鷹對股市、經濟有何影響？

美國聯準會（Fed）3月升息1碼，為三年來首度升息，主席鮑爾表示，Fed接下來可能一次升息2碼。（路透）

美國聯準會（Fed）3月調高利率1碼，為三年來首度升息 ，主席鮑爾表示，為了冷卻經濟與控制住通膨，Fed接下來可能一次升息2碼，將是Fed 20年來首度一次升息2碼。Fed最新公布的3月會議紀錄也顯示，若非俄烏戰爭，許多官員原本都支持3月升息2碼，強化了5月升息2碼的可能性。

Fed打算推動更鷹的升息決策，這會對經濟及股市帶來什麼影響？以下四大焦點帶你一次看懂。

●現況為何？

2020年3月全球爆發新冠疫情，致使經濟活動陷入停頓以來，Fed的聯邦資金利率都維持在接近零的水準，以支撐經濟。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）所設定的聯邦資金利率，為商業銀行之間彼此借貸超額準備金的隔夜利率參考基準，也被視為會影響諸多短期利率，包括車貸和信用卡等。

FOMC現在預期，今年底前的剩下六場會議每次都會升息，若每次都升1碼，到年底時聯邦資金利率區間將升到1.75~2.0%，為2019年來最高，若升息2碼以上，年底前時的基準利率將會更高。

●Fed過往多常升息2碼？

並不常。過去數十年來，Fed傾向以小幅度調整利率，例如3月的升息1碼。

自1970年代以來，Fed共曾調整利率184次，其中升息1碼（或1碼以下）55次，降息 1碼（或1碼以下）33次，加起來就占總次數的一半。相較下，Fed自1970年代以來，升息或降息幅度為2碼的次數只有44次，且多數集中在1970年到1980年代初期的物價暴漲時期，此後，這種大動作調整只出現過12次。

Fed上回一次升息2碼是在2000年5月，當時正值網路泡沫（dot-com bubble）的繁榮時期。Fed在一年內升息2碼或多次升息的紀錄，要追溯到1994年的力阻通膨竄升時期。

●升息對經濟的影響為何？

Fed常在經濟過熱時上調目標利率，而通膨升溫是經濟過熱的指標之一。利率升高，代表借貸資金的成本變高，鼓勵企業和民眾減少借錢、擴大儲蓄，經濟體內流通的資金因此減少，促使經濟成長放緩、通膨下降。

但控制升息速度是棘手之處。若Fed升息速度不夠快，無法及時控制住通膨，經濟可能面臨物價高漲及經濟成長低迷的雙重打擊，例如美國1970年代曾出現的停滯性通膨。

另一方面，若央行升息速度太快，又可能衝擊經濟成長，引發衰退，一如1980年代初期的情況，當時Fed在四個月內將基準利率從10%猛升至20%。

●股市在Fed升息時的表現如何？

許多投資人認為，利率升高會使企業未來現金流的價值降低，從而可能拖累股價下跌。在債券殖利率 上升時，投資人也傾向出售持有的股票，轉向更具吸引力的固定收益資產。

但實際上，貝萊德（BlackRock）全球配置基金投資組合經理人Russ Koestich指出，利率與股票的關係比教科書說得還要更複雜，利率對股市的影響「高度取決於利率（上升）的起點、以及上升速度」。

在1970年至1980年代初期，利率升高時，股市報酬率也都乏善可陳。不過，Koesterich認為，在利率從當前這麼低的起點往上升時，股票價位上漲的機率高於下跌。

巴隆金融周刊（Barron's）分析標普500指數在Fed調整利率後的半年及一年平均表現，發現無論是升息還是降息、還是調整幅度，幾乎在所有情況下，在Fed調整利率的一年後，股市價位都較高。

在Fed升降息1碼以下時，標普500指數在六個月後平均上漲約4％，一年後平均漲7％左右；在Fed大動作升息超過1個百分點時，標普500指數在一年後平均漲9％，降息超過1個百分點時，一年後的平均漲幅更達19%。

然而，也有例外情況，就是Fed升息幅度介於2碼至4碼時，標普500指數在半年後及一年後的平均表現都失色。

在Fed剛宣布決策時，股市的反應通常都不會太大，因為市場常已經充分反映決策的預期。若投資人沒有太多理由把資金轉到債市或改持現金時，股市也不太可能崩跌－這也是當前情況，雖然利率正在上升，但仍處於歷史低點。