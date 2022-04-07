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侵烏超過一個月 克宮坦言俄軍蒙受重大損失

Fed今年可能升息十碼

記者戴瑞瑤、巫其倫、編譯陳律安／台北報導
美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

美國通膨率朝向8%的40年來新高水準，聯準會（Fed）釋出更鷹派的論調，加快升息步伐，貨幣市場交易員押注聯準會今年總共將升息10碼（2.5個百分點），緊縮力道將是近30年來最強。

至於中央銀行是否跟進聯準會腳步，外銀認為，從過去經驗來看，央行後續的升息作為將採取溫和步調，預期會以半碼（0.125個百分點）的步伐前進。

聯準會在3月的會議升息1碼（0.25個百分點），6日公布的3月會議紀錄顯示，若非顧慮俄羅斯入侵烏克蘭的影響，許多決策官員3月早已支持升息兩碼。聯準會自1994年以來，未曾在1年內採取升息10碼如此大幅度的緊縮措施，當年聯準會甚至一次升息3碼，導致債券投資人損失慘重。

至於央行會如何跟進聯準會的升息步伐，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，從過去經驗來看，央行除了在2004年、2007年曾一次升息1碼之外，其餘升息周期中多數都是一次半碼，採溫和步調。央行3月跟進聯準會升息1碼的動作，可解讀為一次性的行為，預期之後都是以半碼的步伐走。

此外，馬鐵英說，就算央行今年每季都升半碼，整體貨幣政策仍屬寬鬆，對經濟衝擊不大，從歷史經驗來看，累計升息幅度要到1個百分點、基準利率要2%以上，貨幣政策緊縮時間長達1年以上，才會看到資產價格有大幅度的調整，預期台灣應該要到明年，才會看到升息對房地產或實體經濟產生影響。

合庫金控董事長雷仲達昨天則說，在全球升息環境下，民眾申辦房貸前可能要有心理準備，可能未來負擔會加重，這次央行升息1碼，未來還有幾次機會升息，貸款時要把相關因素考慮進去。此外，由於全球原物料上漲，建商造價成本提高，缺工缺料是全球性問題，建商不轉嫁給客戶也很難，因此要讓房價壓低也不是那麼容易。

雷仲達指出，升息過程市場波動很大，市場會預先反應、甚至有些會過度反應，投資要多小心，市場變化要多調整，未來還是關切全球通膨問題，央行有機會再升息，後續若利差太大，匯率也會有影響，要密切關注相關問題。

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