巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

多年來，「股神」巴菲特 坐在堆積如山的鈔票堆上，卻苦於找不到可獵的「大象」——夠誘人的大型投資 標的。但過去一個月來，當許多投資人紛紛拋售持股時，巴菲特卻頻頻出手併購、買股。為何他蟄伏那麼久，卻選在這個時機出手？

CNN Business網站報導，巴菲特投資作風以酷愛划算交易著稱，因此，在美國股市連同經濟迅速從疫情低點迅速翻揚時，巴菲特抱怨苦尋不著吸引他目光的投資目標。他2月在致波克夏 股東信上寫道：「我們找不到有什麼值得興奮的。」

正是因為疫情爆發後大量的貨幣和財政刺激出籠，讓美股行情水漲船高，便宜的借貸成本也把企業併購總金額推升到空前最高水準，在市況一片狂熱時，巴菲特選擇退場觀望。

但現在情況又改觀了。聯準會（Fed）不僅已啟動升息循環，還準備縮減Fed資產負債表規模（即「縮表」），加速貨幣政策正常化。寬鬆資金退潮，意味之前撐起美股價位和併購熱潮的一股主要力量撤除，加上俄烏戰爭爆發帶來的不確定性，已嚇得許多投資人慌忙殺出手中持股，使股價從高峰回落。

這可讓巴菲特終於逮到機會了。而他最近動作頻仍，顯然有意從事大手筆投資。

在其他眾多投資人售股離場的此刻，巴菲特大舉進場。最新消息顯示，他的波克夏公司剛揭露，已買入將近1.21億股的惠普（HP）股票，總值約42億美元，賦予巴菲特在這家科技公司逾11%的股權。惠普股價7日盤初暴漲16%。

不僅如此，波克夏3月也增持西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，並宣布砸116億美元買下保險商Alleghany。一改去年巴菲特在市況狂熱時「保守」得異於常人，積極獵象的「股神」回來了。

巴菲特另有一項操作也與眾不同：在許多高知名度投資人設法將自己的投資組合「綠化」時，巴菲特卻反向操作、押注於傳統能源股，看準在轉型至綠能的過渡期間，這些遭人嫌棄的能源公司仍有投資價值。果然，今年來能源股漲翻了，隨著石油、天然氣和煤價飆漲而一飛沖天。

除了握有將近15%的西方石油股權之外，波克夏也持有雪佛龍（Chevron）股票。第1季西方石油股價飆漲96%，雪佛龍漲幅直逼40%。