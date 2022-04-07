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又一衰退訊號閃紅燈 道瓊交通運輸指數墜熊市

編譯季晶晶／綜合外電
道瓊交通運輸指數周三墜入熊市，雖然不一定預示美國經濟將出現衰退，但可能造成股市波動。路透
道瓊交通運輸指數周三墜入熊市，雖然不一定預示美國經濟將出現衰退，但可能造成股市波動。路透

最近出現了一些衰退警訊，除美國兩年期和十年期公債出現「殖利率曲線倒掛」外，道瓊交通運輸指數剛剛陷入熊市，對美國經濟和股市來說，也是壞消息。

該指數追蹤大約20檔航空、鐵路和貨運股，一些交易員用來評估美國的整體經濟體質。如果飛機、火車和公路上的汽車全都很忙，景氣應該是熱絡的，而如果相關類股苦苦掙扎，那預示未來股市前景不妙。

道瓊交通運輸指數周三閃現警訊，較去年11月觸及的52周高點18,246.51，大跌超過20%，符合熊市的定義。那時候，美國聯準會剛開始轉鷹。該指數近前表現顯示，投資人非常擔心，較高的利率和較少的貨幣刺激會讓美國經濟降溫。

把道瓊交通運輸指數當成衰退指標有若干道理，但該指數在2020、2018、2016年都曾跌入熊市，三度預測衰退，只有2020年確實發生。

2018年的跌勢與美國聯準會（Fed）有關，那是一場退場恐慌（taper tantrum），原因是投資人開始擔心Fed放慢債券購買計畫。Fed購債以協助將利率維持在低檔。低利率降低融資和經濟成長的成本。

要在周三判定經濟是否遇上了麻煩，為時尚早。但投資人和交易員顯然將熱烈談論此事，使股市出現眾人所不喜的波動。

道瓊交通運輸指數周三在午盤交易下跌3.7%。標普500指數和道瓊工業指數則分別下跌1.3%和0.8%。

指數 道瓊 殖利率

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