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Fed為何又讓美股嚇崩？會議紀錄4大重點一次看

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準。(路透)
美國聯準。(路透)

聯準會（Fed）6日公布3月會議紀錄，顯示已經敲定縮減資產負債表的計畫。以下為會議紀錄內容的五大要點：

1.每月縮表950億美元，比上一輪縮表步調快了將近一倍

Fed預期規劃每月從資產負債表中，縮減多達600億美元美國公債與350億美元的抵押擔保證券（MBS），這代表每個月「縮表」總額多達950億美元。這樣的縮表步調，比Fed在2017年至2019年上一輪縮表期間，每月削減500億美元資產的規模更快。

2.若非俄烏戰爭，可能早在上月就已升息2碼

紀錄顯示，「許多」Fed官員原本傾向在3月會議支持升息2碼，但由於俄烏戰爭爆發帶來不確定因素，官員決定只升息1碼。

3.Fed官員不排斥今年內更快速升息，可能一次或多次升息2碼

隨著通膨率提高，Fed官員已從「逐步」調整貨幣政策，轉向「讓貨幣政策立場迅速地邁向中性」；多位官員表示，如果通膨仍居高不下，或更強，一次或多次升息2碼可能適當。

4.預期通膨有繼續上揚的風險

官員預期通膨有上揚風險，表明對升息與縮減資產負債表採取更積極的做法。可能導致通膨繼續上升的因素包括強勁的總需求、能源和商品價格飆漲、供應鏈受干擾且需要花長久時間才能解決。

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