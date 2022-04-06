聯準會3月原將升息2碼 因烏俄戰爭而推遲

根據美國聯準會3月會議記錄，如果不是俄羅斯入侵烏克蘭，3月可能已經升息兩碼。路透

美國聯準會（Fed）周三公布的3月會議記錄顯示，Fed上月原本可能升息 兩碼，以果斷打擊不斷飆升的通膨，但俄羅斯入侵烏克蘭 阻絕此舉。

會議記錄顯示：「許多與會者指出……他們原想在這次會議將聯邦基金利率目標區間上調50個基點。鑒於俄羅斯入侵烏克蘭使短期不確定性上升，他們認為，這次會議升息25個基點是合適的。」

俄羅斯在2月24日對烏克蘭發動大規模入侵，此前數日，幾位Fed決策官員表示，對在3月會議升息兩碼持開放態度。

一周後，Fed主席鮑爾 在國會表示，烏克蘭戰爭「改變局勢」，並透露他將支持以較小的25個基點的升息幅度，實際上提前揭示Fed的決定，並提供某種程度的政策確定性。

會議記錄顯示，鮑爾關於較小幅度升息的觀點隨後得到同事廣泛認同，他們適時決定升息一碼，並暗示到今年底和明年都會持續升息。

在俄亥俄州的Alan B. Lancz and Associates總裁Alan Lancz表示：「看起來他們因為俄烏戰爭，延遲了50個基點的升息，這很合理。」

Fed那時候主要擔心的是，戰爭和對俄制裁推高了能源和食品價格，對美國經濟的影響有高度的不確定性。

自從上次會議以來，戰爭持續進行，看不到結束的曙光，包括鮑爾在內的多位Fed決策官員指出，該衝突的主要風險是對通膨追成進一步攀升的壓力，而非打擊美國經濟成長，強化Fed更大幅度升息的必要性。

市場參與者押注，Fed接下來會再升息兩碼，很可能不僅止於即將到來的5月會議，6月和7月的會議也會這麼做。Fed連三次升息兩碼，將是1980年代初期以來調高聯邦基金利率的最急劇升幅。

會議記錄指出，「許多與會者指出，在未來的會議上，聯邦基金利率目標區間一次或多次上調50個基點，可能是合適的，特別是如果通膨壓力維持高檔或進一步加劇的話。」