Fed加速轉鷹 股指連跌2日

美股6日連續第2天下跌，利率飆升至新高，聯準會(Fed)就收緊貨幣政策以應對通膨的速度給出更多指引，引發人們對這可能會減緩經濟成長的擔憂。美聯社

美股6日連續第2天下跌，利率飆升至新高，聯準會(Fed)就收緊貨幣政策以應對通膨的速度給出更多指引，引發人們對這可能會減緩經濟成長的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌144.67點或0.42%至3萬4496.51點。史坦普500指數下跌43.97點或0.97%至4481.15點。那斯達克綜合指數回落315.35點或2.22%至1萬3888.82點。

LPL Financial首席股票 策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「對於那些認為Fed在對抗通膨方面將變得更加鴿派的人來說，這是個警告。」「他們的訊息是：『你錯了。』」

Fed 6日下午公布的會議紀錄顯示，官員們「普遍同意」每月應將資產負債表縮減950億元。會議紀錄還顯示，Fed正在考慮比通常的25個基點更大的升息 幅度。

會議紀錄指出，「許多與會者都指出，由於通膨遠高於委員會的目標、通膨風險上行、聯邦基金利率遠低於與會者對長期水平的估計，他們會希望在目標範圍內調升50個基點。」

10年期美國國債殖利率 躍升至2.65%以上，達到3年高點，並在Fed會議紀錄公布後繼續維持在該高點附近。在Fed 3 月會議上，將利率提高了25個基點，並指出今年還將有6次相同幅度的升息。

摩根史坦利投資管理公司策略師卡隆(James Caron)說：「美股開始意識到縮表600億元國債和350億元的抵押貸款債券開始變得實際。」「如果Fed在5月升息50個基點，6月再升息50個基點，這就開始變得更加實際。這當然不利於股票。」

繼5日下跌後，科技股6日再次下跌，因為投資人輪流退出該類股並準備迎接更高的利率以減緩經濟成長。蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉領跌，也拖累了那指。晶片製造商輝達和Marvell Technology分別下跌5.88%和2.65%。

隨著Fed升息，投資人開始尋找獲利穩定的股票，並迴避那些提供未來成長的股票。包括公用事業、醫療保健和消費性必需品產業，6日繼續攀升，安進(Amgen)和嬌生分別上漲2.2%和2.6%。沃爾瑪、可口可樂和寶鹼等消費必需品也小幅上漲1%以上；沃爾瑪上揚2.32%。

Independent Advisor Alliance資訊長札卡雷利(Chris Zaccarelli)說，「今天和昨天股市真的開始趕上債券市場。」「我的意思是，股市開始對更激進的Fed定價。開始看到對安全的出價，經典的避險動作開始出現。」

會議紀錄公布後，股指跌至盤中低點，但收盤前略有反彈。最近幾天，官員們試圖警告投資人，未來可能會更快地收緊政策。調查結果，再加上Fed理事布雷納德(Lael Brainard)和其他人最近的言論，似乎代表了這種情緒。

6日早上，費城Fed行長哈克(Patrick Harker)表示，他「非常擔心」通膨上升，並指出他預計「隨著今年時間過去和數據陸續發布，將出現一系列蓄意、有條不紊的升息。」

布雷納德在前一天表示支持提高利率並表示Fed可能最快在5月「快速」縮減資產負債表。這段說法讓美股在前一交易日走低。

她在明尼亞波利斯Fed網絡研討會上表示，「降低通膨至關重要。」布雷納德已被提名為FOMC副主席。舊金山Fed行長戴利(Mary Daly)同日也對通膨表達了類似的看法。

Advisors Asset Management分析師柯爾索(Cliff Corso)表示：「這對市場意味著，圍繞更高利率和低收入現金流股票的不確定性持續波動，成長型股票可能會隨著利率上升而繼續走低。」

交易員也在為企業財報季的開始預做準備。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)中表示，具有「韌性獲利率」的股票更能應對當前環境。他說，這包括Alphabet和Nike等品牌；它們即使在疫情期間也保持了「高而穩定的獲利率」。

他說，「總體而言，從現在到年底，美股可能還有5%的上漲空間。」「即使真可能出現經濟衰退，代表實質下行風險，但目前還不至於如此。」