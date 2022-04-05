Fed恐加強緊縮 科技股拉低股指

美股走跌，在收盤前最後一個小時觸及盤中低點。(美聯社)

美股走跌，在收盤前最後一個小時觸及盤中低點，因聯準會(Fed)理事布雷納德(Lael Brainard)的言論暗示Fed將採了更激進的緊縮政策。

道瓊工業平均指數下跌280.7點或0.8%至3萬4641.18點。史坦普500指數在連升2日後下跌57.52點或1.26%至4525.12點。那斯達克綜合指數下跌328.39點或2.26%至1萬4204.17點，收回前一交易日1.9%的漲幅。

科技股走低，其中晶片股領跌，輝達和AMD下跌逾3.3%。有些人認為，Fed的升息 行動可能對這個群體造成的傷害最大，因為投資 人承擔的風險較小，買進獲利穩定的股票，而非承諾未來將有巨大收益的成長型類股。

公用事業和醫療保健等在經濟放緩時表現良好的類股走高。製藥商嬌生和輝瑞與寶鹼和沃爾瑪等生活必需品也上漲。與此同時，嘉年華、挪威郵輪等郵輪股上漲逾1%。

Truist聯合資訊長首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「如今股市的走勢是防禦性的，大宗商品相關行業表現出色，而科技股則因對高利率的擔憂而表現不佳。」「人們對經濟和Fed執行軟著陸的能力感到擔憂。」

在開盤小幅上漲後，美股走跌，利率觸及高位。之前通常被認為是較為鴿派的Fed成員之一布雷納德表示，Fed需要「迅速」縮減資產負債表以壓低通膨。

她說，「通膨率太高，存在上行風險。」並指出Fed也需要穩定的繼續升息。

在她發表評論後，10年期美國國債殖利率 躍升至2.56%，觸及2019年5月以來最高水平。

對經濟衰退的擔憂繼續令投資人感到恐懼，德意志銀行成為第一家預測美國經濟衰退即將到來的主要華爾街銀行，理由是Fed在對抗通膨方面會變得更加積極。

德銀經濟學者在給客戶的報告中指出，「預計到明年年底和2024年初，Fed的額外收緊政策將對美國經濟造成重大打擊。」「我們預測會出現2季的負成長，美國失業率上升超過1.5%，這些發展顯然符合衰退的條件，但只是溫和的衰退。」

隨著俄羅斯與烏克蘭的戰爭繼續進行，聯合國召開安理會，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)建議成立一個類似紐倫堡的法庭，以要求俄羅斯對所謂的戰爭罪負責。

油價5日回吐早盤漲幅，西德州中質原油(WTI)下跌2.7%至每桶100元上方；布蘭特原油下跌2.3%至105元。由於對供應中斷的擔憂，自戰爭爆發以來，市場一直動盪不安。

投資人等待6日Fed會議紀錄發布。在上個月的會議中，Fed多年來首次升息，並表示今年還將升息6次。

與此同時，投資人也為下周開始的第1季企業財報季預做準備。