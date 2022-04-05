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世銀下調今年中國經濟增長預測至5%

記者賴錦宏／即時報導
世界銀行將今年中國經濟增長預測則下調至5%。(中新社)
世界銀行將今年中國經濟增長預測則下調至5%。(中新社)

彭博社報導，在俄烏衝突、美國利率上升和中國經濟增長放緩的打擊下，世界銀行已把東亞和太平洋地區的增長預測從10月預測的5.4%下調至5%，並警告若條件進一步減弱，增長可能放緩至4%。中國經濟增長預測則下調至5%。

世界銀行建議，為家庭和企業提供針對性支持、對金融機構進行壓力測試以識別風險、改革貨物貿易相關政策，並提高技能和加強競爭將增強採用新數位技術的能力和動力。

根據世界銀行的數據，中國占該地區產出的86%，在其基本情況下預計將增長5%，在下行情景中將增長4%。該地區的其他國家在基本情況下預計增長4.8%，在下行情景中預計增長4.2%。世界銀行警告，後一種結果將導致600萬人繼續陷於每天5.5美元的貧窮線下。

世界銀行指出，已報告拖欠付款的區域公司將受到新的供需衝擊的影響，同時，隨著通脹飆升和政府債務將限制財政政策制定者的應對方式，家庭的實際收入將減少，而物價上漲亦將限制央行寬鬆的空間。

世界銀行東亞和太平洋地區首席經濟學家Aaditya Mattoo則表示，雖然建議的政策措施將緩解對增長的衝擊，但未來一年仍充滿挑戰。對於該地區來說，今年將是艱難的一年，沒有人能倖免於所提及的衝擊。

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