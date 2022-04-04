從推特網紅變最大股東 馬斯克為美股增添遐想

馬斯克成為推特大股東的消息帶動美股，連台積電ADR都跟著沾光。（路透）

全球首富周一左右了美國股市。馬斯克 披露自己買進推特 股票，不僅讓這個社交媒體平台的股價創下2013年上市以來的最大漲幅，幾乎所有成長股也都跟著走高。最終，那斯達克綜合指數 、史坦普500指數甚至台積電ADR也都跟著沾光。

紐約時間下午4時收盤，那斯達克綜合指數上漲1.9%，史坦普500指數上漲0.8%。台積電ADR漲近2%，較台北交易股票溢價拉大為2%。

Jonestrading首席市場策略師Michael O'Rourke說：「這裡有個人剛剛把大量資金重新投入市場。」「整體消息是正面的，全靠馬斯克的推動，我認為這有助於成長股。還在療傷止痛的投資人這下感覺好多了。」

連馬斯克自己的特斯拉也受益，股價大漲了5.6%。此前，特斯拉在周末公布創紀錄的第2季交車量，提振投資人對特斯拉的信心。

推特收盤狂漲27%，收在49.97美元。那斯達克100指數上漲2%，跟蹤社交媒體類股的一個ETF上漲超過5%。臉書母公司Meta漲4%，Snapchat母公司Snap Inc.上漲5.2%，Pinterest Inc.上漲10%。

馬斯克表示自己持有推特9.2%的股權，成為推特最大股東。一周前，馬斯克才暗示自己可能會震驚社交媒體行業。根據上周五的收盤價計算，馬斯克持股價值約為28.9億美元。

若加上周一推特漲幅，已是彭博億萬富豪指數上全球首富的馬斯克自3月中（按規定須披露的日期）以來，這些持股讓他賺了11億美元。

周一的行情為美股4月表現添了一個好的起頭，過去25年裡，4月一直是史坦普500指數的幸運月。

馬斯克真正的意向

馬斯克以13G的格式申報了持股。凡打算「被動」持股的投資人，也就是說無意影響或改變經營權的的股東，會選擇13G的申報方式。志在取得董事或變更經營層的投資人則會選擇在入股10天內以較複雜的13D格式申報。

不過，證券法專家對馬斯克干願當個被動投資人，感到懷疑。彭博指出，推特尤其容易受到外部股東的介入，因為推特的創辦人並未掌握控股權。

馬斯克上月對推特上8,000多萬粉絲做了民調，問他們推特是否遵循了言論自由的原則。逾70%的人給了否定的答案後，馬斯克又問他們是否有必要創建一個新平台，並稱他正在認真思考設立自己的平台。

「看起來伊隆（馬斯克名）的目光轉向了推特」，Wedbush分析師Dan Ives在研究報告中表示，這些股權可能會導致「更積極的所有權角色」。