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擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

財經新聞組／綜合報導
消息指出馬斯克買進9.2%的被動股權，推特飆升27.12%，從而提振了那指。(美聯社)
消息指出馬斯克買進9.2%的被動股權，推特飆升27.12%，從而提振了那指。(美聯社)

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，因交易員擺脫對經濟衰退的擔憂，買進第1季遭受重創的科技股。

道瓊工業平均指數上漲103.61點或0.3%至3萬4921.88點。史指上漲36.78點或0.81%至4582.64點。那指上漲271.05點或1.9%至1萬4532.55點。

由於投資人擔心聯準會(Fed)的升息計畫可能造成衝擊，科技股是第1季受創最嚴重的類股之一。但科技股4日領漲大盤。

消息指出馬斯克買進9.2%的被動股權，推特飆升27.12%，從而提振了那指。由於2日發布的最新單季電動車交車數據高於去年同期，特斯拉也上漲5.61%。

蘋果、亞馬遜、Alphabet和微軟等科技公司也上漲2%以上。在美上市掛牌的中國科技股如阿里巴巴和京東也都大漲。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「因為科技股在第1季的確遭到打擊，所以目前對於科技股以及其他以成長為導向的產業來說，這在某種程度上是種再次解脫的反彈。」「那指顯然處於領先地位，其實真的是因為沒有太多新消息給那指帶來額外壓力。」

與此同時，在暫停股票回購計畫後，星巴克下跌3.72%。

在31日晚間2年期和10年期美國國債殖利率自2019年以來首次發生倒掛後，殖利率曲線的這個關鍵部分仍然繼續倒掛。5年期國債殖利率也高於30年期國債殖利率。

LPL Financial策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「這可能代表潛在衰退的倒數計時已經開始。」「好消息是，從歷史上看，經濟衰退可能還需要幾年時間才能真正站穩腳跟。」

與此同時，油價走高，WTI原油價格上漲超過4%，回到每桶100元以上；而布蘭特原油價格上漲約3%，進一步引發投資人對可能出現衰退的擔憂。

隨著投資人繼續關注烏克蘭的事態發展，油價上漲。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)3日表示，西方國家將在未來幾天對俄羅斯實施額外制裁。

瑞銀在給客戶的最新報告中表示，「股票和債券市場繼續就經濟前景發出相互矛盾的訊號。」「我們一再警告不要過度解讀這兩個訊號。從歷史上看，殖利率曲線倒掛預測經濟衰退的延後反應時間太長且不確定，而停火談判的希望已消退。」

華爾街已進入一個傳統上走勢強勁的時期；4月通常是史上表現最佳的月份之一。

根據MKM Partners分析師歐哈拉(JC O'Hara)的數據，史指在過去20年中4月平均漲幅為2.41%。數據還顯示，史指在過去17年中有16年的4月上漲。

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