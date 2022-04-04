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金融時報：全球化恐畫下句點

編譯陳家齊／綜合外電
金融時報報導，專家憂慮全球化恐畫下句點。圖為洛杉磯港的貨運櫃。(路透)
金融時報報導，專家憂慮全球化恐畫下句點。圖為洛杉磯港的貨運櫃。(路透)

美國最大進口港洛杉磯，今年2月的吞吐量創開港115年來最高紀錄。但這忙碌的海上貨運場面，金融時報（FT）報導，專家憂慮可能只是全球化貿易的迴光返照。

俄烏戰爭引發的地緣政治危機、各國保護主義抬頭、新冠防疫期間的長期封鎖國境，正如滾雪球般對全球化構成壓力。進出口的管制正在加嚴而非放鬆，從糧食到能源、晶片，各國政府都不放心供應鏈有一大段暴露在不可控的外國人手中，這場已經蓬勃發展30多年的全球化歷程，現在可能要畫下句點。

過去不是沒有過全球化消退的突發狀況，2008年的金融海嘯，使全球貿易量銳減，本來貿易量都是以全球經濟成長率的兩倍速度在增加，金融海嘯過後，貿易增長量已經落到與經濟增長率持平。

更早以前，19世紀以金本位體制發展起來的全球化貿易，在第一次與第二次世界大戰裡告終，全球貿易量在大戰結束後數十年，才在1970年代恢復到1914年一戰前夕的水準。

全球最大資產管理公司貝萊德的執行長芬克日前就悲觀表示：「我們過去30年來所熟知的全球化，已經被烏克蘭戰爭終結。」他說，現在政府與公司會更嚴格檢討對外國的依賴，更加努力尋找本國或鄰國的供應鏈。

紐約梅隆投資管理首席經濟學家達爾則說，全球貿易將回到以大國博弈、聯盟形成的區塊體系中，即便俄烏戰爭結束，各國積極尋求保障自身經濟安全的動力不會消失。

義大利裕信銀行首席經濟學家尼爾森說，我們已經無可避免走向「去全球化」的道路，成本將上揚，各種服務與商品都會漲價。

供應鏈 金融海嘯 義大利

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