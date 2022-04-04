馬斯克：特斯拉超充目標 實現30%毛利率

電動車大廠特斯拉CEO馬斯克。路透

電動車大廠特斯拉 CEO馬斯克 表示，特斯拉為超級充電樁業務設立的目標，是包含所有成本在內實現30%的毛利率或10%的利潤率。

財聯社報導，知名特斯拉投资者Ross Gerber在推特上，向馬斯克詢問關於超級充電樁業務的盈利能力，馬斯克作出回答。

根據特斯拉先前公布的數據，該公司去年汽車 業務毛利率為27%，而2020年則為21%，然而特斯拉並未披露相關利潤率的細分情況。

電動汽車領域競爭日益激烈，特斯拉一直在擴大超級充電樁業務。特斯拉目前營運超過3萬個超級充電樁，分布在全球2,500多個地點，其中光是大陸市場就擁有超過8,000個特斯拉充電樁。

特斯拉在以驚人的速度發展超充網路，就在2020年底，該公司的超級充電樁數量約為2萬3,277個，這一數字正以超過30%的年增長率增長，但卻落後於特斯拉汽車的交付速度，在同一時期，特斯拉汽車交付增長87%。

特斯拉超級充電樁業務的增速也落後於自身目標，即在兩年內將超級充電樁網路增加兩倍。特斯拉計畫逐漸向其他品牌的電動車使用者開放其充電網路，而這有望成為該公司的一個新的收入來源。

特斯拉2日公布2022年第1季汽車的生產量和交付量。數據顯示，特斯拉第1季交付了創記錄的31萬48輛汽車，高於市場預期的30萬9,158輛，當季生產了30萬5,407輛汽車。特斯拉還宣布將於4月20日美股收盤後發布'第1季財報。