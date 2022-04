廣告吉祥物的源起、昌盛、轉型到收斂

老虎托尼和巨嘴鳥山姆一直都是玉米片業者愛用的吉祥物。(路透)

在超市走一圈,你會在麥片區遇到各種各樣的角色:老虎托尼(Tony the Tiger)、巨嘴鳥山姆(Toucan Sam)、嚘吱船長(Cap'n Crunch)和嗡嗡蜂(Buzz Bee);在家居用品則可以看到清潔先生(Mr. Clean)清潔劑、肌肉男(Brawny Man)紙巾和魅力熊(Charmin Bear)捲筒衛生紙。

再過幾個走道,很可能會看到貝蒂妙廚(Betty Crocker)配方食品、酷愛飲料(Kool-Aid Man)、愛爾默公牛(Elmer the Bull)修繕配件、麵團寶寶(Pillsbury Doughboy)、勁量兔子(Energizer Bunny)等。

而且,當然,吉祥物不僅只在商店裡。桑德斯上校(Colonel Sanders)、麥當勞 叔叔(Ronald McDonald)和漢堡王(Burger King)是速食連鎖店的代名詞。米其林寶寶(Michelin Man)賣輪胎。蜥蝪(Geico Gecko)、鴨子(Aflac Duck)和前進保險 (Progressive)的虛擬人物弗洛(Flo)更是保險業的常見代言人。

為什麼品牌長期選擇俗氣、或者有時帶有種族刻板印象的代言人和吉祥物?它們的目的是什麼?

獨特的角色是品牌用來與消費者建立情感聯繫,並凸顯其個性和關鍵屬性、例如可靠性、純潔性或幽默感的工具。

行銷專家說,對於有無盡選擇的消費者來說,店內貨架上一個眼熟的角色可以成為視覺捷徑。例如,在複雜的保險業中,可以使用討人喜歡和熟悉的角色以簡單的方式傳達訊息。

明尼蘇達大學市場行銷教授拉歐(Akshay Rao)表示,人物和吉祥物「作為記憶提示很有價值。它們很容易處理。你不必動腦筋去詳讀產品資訊、品牌名稱或價格」。「什麼都不必多想,更不用說再考慮了。」

此外,民意調查顯示,消費者很喜歡廣告吉祥物。哈里斯(Harris)民意調查與廣告時代(Ad Age)聯合對1000名美國成年人進行了線上調查,其中79%的人表示他們喜歡看吉祥物,例如老虎托尼、麥當勞叔叔或清潔先生。

開發出老虎托尼、麵團寶寶和其他代表性角色的廣告公司李奧貝納(Leo Burnett)總裁兼創意總監諾蘭(Britt Nolan)說:「當你見到一個成熟的角色和直覺捷徑時,你會很難放手。」

人類角色

品牌特徵的興起可以追溯到19世紀後期的第二次工業革命,當時食品和消費品開始大規模生產。

在1870年代之前,食品和其他家用產品通常在家庭農場種植或從當地雜貨店購買。沒有像是今天大眾熟知的大型全國品牌或全國經銷網路。

但工廠大量生產以及運輸鐵路的輔助,為消費者提供了從遙遠的工廠獲得包裝食品和產品的可能性。

但製造商需要讓消費者相信這些工廠製造的新產品是安全的。

《保證滿足:美國大眾市場的形成》(Satisfaction Guaranteed: The Making of the American Mass Market)一書作者、歷史學家斯特拉瑟(Susan Strasser)說,人類角色可以替代消費者與食物建立個人聯繫。

早期的品牌角色通常是老祖母、戴著白帽和圍裙的廚師或年輕女孩。她說,這種形象的目的是「與傳統聯繫起來,如此一來購買工廠製造的產品就不會那麼難受」,以及「清潔度,所以不必擔心會吃下什麼會致死的東西。」

例如,雖然桂格燕麥片(Quaker Oats)的創始人不是桂格船長(Quakers),但在1877年,他們選擇用Quaker來代表品牌和項目的誠實和純潔價值觀。附帶一提:該公司內部人員稱桂格船長為「賴瑞」(Larry)。

其他早期品牌角色有時會採用對黑人和美洲原住民 的種族主義刻板印象,例如傑邁瑪阿姨(Aunt Jemima)煎餅、班叔(Uncle Ben)米飯、羅斯特思(Rastus)小麥粉和以美洲原住民少女為圖騰的藍多湖(Land O'Lakes)奶油。

近年來,其中許多角色已停用。也有人呼籲讓金吉達(Chiquita Brands)香蕉的金吉達小姐和其他過時吉祥物趕快退休。

電視的影響

品牌很快轉向所謂的「代言人」和動物來凸顯它們的產品。

創建於1898年的Bibendum,如今被稱為米其林寶寶(Michelin Man),是最早的例子之一。這個角色的靈感來自一堆類似於人體軀幹的輪胎。

狗、牛、熊、公牛和其他動物也開始成為品牌的吉祥物,尤其是以吸引兒童為主的零食和食品。

1950年代和1960年代早期電視的興起將這類角色推向廣告文化主流。廣告商在熱片影集的廣告時間播放廣告,吸引了大批觀眾注意到這些人性化個體。

諾蘭說,「當電視廣告剛出現時,很多角色應運而生。」「電視廣告業當時同時扮演具有知識性和娛樂性的角色。」

香菸和麥片盒

但建立品牌形象需要時間和投資。尤其是如今想讓每個人坐在家裡看電視廣告,更是難如登天。

諾蘭說,「建立廣告角色知名度往往要靠影音,並且依賴於一定程度的強迫刺激。」「這在如今已不像過去許多廣告商來說具有任何意義,因為你不再擁有消費者的注意力。」

相反地,許多品牌轉向雇用名人、合作夥伴和社交媒體網紅代言,而不是推出新的吉祥物。

使用角色也有一些陷阱,過去它們被用於有害目的。香菸製造商在1998年與各州達成全面和解,禁止在菸草廣告中使用駱駝人(Joe Camel)和萬寶路牛仔(Marlboro Man)等形象。

公衛專家呼籲食品和飲料製造商停止使用吉祥物和品牌形象來銷售糖果、穀物和含糖飲料。

在智利,政府甚至禁止托尼老虎和詭計兔(Trix Rabbit)等吉祥物出現在麥片盒上。

一家頗受歡迎的歐洲雜貨連鎖店Lidl於2020年將其英國穀物品牌刪除了吉祥物,以限制「糾纏力」,也就是孩子們不斷糾纏父母要求購買印有他們最喜歡吉祥物的含糖穀物。