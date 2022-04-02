能源飆漲阻礙歐洲單車製造回流 亞洲零件廠暫鬆口氣
隨著歐洲能源成本飆漲，計畫把腳踏車零件生產從亞洲和中國移回歐洲的企業，已普遍擱置這個想法。
英國金融時報（FT）報導，多名歐洲腳踏車業主管表示，雖然訂貨到交貨時間拉長，促使他們推動回流生產（reshoring），但隨著歐洲能源價格漲到遠高於其他地區的水準，他們已放棄這個想法。
他們說，儘管俄烏戰爭對交貨造成進一步的阻礙，但為避開供應鏈瓶頸而從距離工廠和消費者更近的地方取得原料和零件的想法，已不切實際，
去年生產逾百萬輛腳踏車的Cube Bikes執行長羅斯勒說：「從歐洲取得大多數的零件是個夢想，但也是很大的挑戰。以目前遭遇的戰爭和能源成本高漲等多重挑戰，要從歐洲取得更多零件將更困難。」
腳踏車業正苦於縮短訂貨到交貨的時間，有些零件已下訂將近兩年還沒到貨，相較於新冠疫情前只需幾個月。
俄烏戰爭則使情況變得更複雜，運輸業被迫避開俄羅斯空域和其他會通過俄國的路線，例如橫跨歐亞的西伯利亞鐵路。
據世界自行車產業協會數據，製造商在疫情前要取得前叉避震器零件，只需等候三個月，現在卻平均得等18個月；其他零件的等待時間大概也不會比較短。
但歐洲的天然氣價格已比去年同期躍漲六倍，周五（1日）已攀抵每百萬瓦小時111歐元，這使腳踏車業者普遍放棄回流生產。
歐洲腳踏車業聯盟（CONEBI）總經理馬西里奧表示，高能源成本正抑制歐洲的投資。
但他也認為，從中國進口零件所需等待的漫長時間，長期而言仍將使製造商繼續以縮短供應鏈為目標。他仍預期歐洲當地零件的產值將在2025年前躍增一倍，達到60億歐元。
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