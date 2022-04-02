能源飆漲阻礙歐洲單車製造回流 亞洲零件廠暫鬆口氣

歐洲能源價格飆漲，使腳踏車業者紛紛放棄回流生產的想法。 美聯社

隨著歐洲能源成本飆漲，計畫把腳踏車零件生產從亞洲和中國移回歐洲的企業，已普遍擱置這個想法。

英國金融時報（FT）報導，多名歐洲腳踏車業主管表示，雖然訂貨到交貨時間拉長，促使他們推動回流生產（reshoring），但隨著歐洲能源價格漲到遠高於其他地區的水準，他們已放棄這個想法。

他們說，儘管俄烏戰爭對交貨造成進一步的阻礙，但為避開供應鏈 瓶頸而從距離工廠和消費者更近的地方取得原料和零件的想法，已不切實際，

去年生產逾百萬輛腳踏車的Cube Bikes執行長羅斯勒說：「從歐洲取得大多數的零件是個夢想，但也是很大的挑戰。以目前遭遇的戰爭和能源成本高漲等多重挑戰，要從歐洲取得更多零件將更困難。」

腳踏車業正苦於縮短訂貨到交貨的時間，有些零件已下訂將近兩年還沒到貨，相較於新冠疫情 前只需幾個月。

俄烏戰爭則使情況變得更複雜，運輸業被迫避開俄羅斯空域和其他會通過俄國的路線，例如橫跨歐亞的西伯利亞鐵路。

據世界自行車產業協會數據，製造商在疫情前要取得前叉避震器零件，只需等候三個月，現在卻平均得等18個月；其他零件的等待時間大概也不會比較短。

但歐洲的天然氣價格已比去年同期躍漲六倍，周五（1日）已攀抵每百萬瓦小時111歐元，這使腳踏車業者普遍放棄回流生產。

歐洲腳踏車業聯盟（CONEBI）總經理馬西里奧表示，高能源成本正抑制歐洲的投資 。

但他也認為，從中國進口零件所需等待的漫長時間，長期而言仍將使製造商繼續以縮短供應鏈為目標。他仍預期歐洲當地零件的產值將在2025年前躍增一倍，達到60億歐元。