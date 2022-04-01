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當前經濟強健 股指開季走升

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當前經濟強健 股指開季走升

財經新聞組／綜合報導
華爾街剛擺脫2年來的第一個負值單季，但1日對投資人來說有正面的意義。(美聯社)
華爾街剛擺脫2年來的第一個負值單季，但1日對投資人來說有正面的意義。(美聯社)

美股小幅走高，因為投資人評估了新一季的交易情況和煩人的債市衰退指標。

史坦普500指數上漲15.44點或0.34%至4545.86點。那斯達克綜合指數上漲40.98點或0.29%至1萬4261.5點。道瓊工業平均指數在盤中漲跌逾100點後上漲139.92點或0.4%至3萬4818.27點。

華爾街剛擺脫2年來的第一個負值單季，但1日對投資人來說有正面的意義。

由於拜登政府承諾釋出更多戰略石油儲備，美國指標西德州中質原油(WTI)價格跌破每桶100元。今年稍早，由於俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了全球供應，能源價格飆升，導致有些人擔心高油價可能會損害經濟成長。

投資人也消化3月的官方就業報告，該報告顯示美國經濟新增43.1萬個就業崗位。低於《道瓊》綜合估計的49萬個，但高於一些低端估計。

Premier Miton Investors投資長伯瑞爾(Neil Birrell)表示：「由於美國的一些情緒指標指向錯誤方向，就業數據也弱於預期，但並不像許多人擔心的那麼糟。」「職位空缺仍在填補，工資成長依然強勁，代表經濟狀況良好。現在就是這種情況；關鍵將是隨著利率上升和成長放緩對就業市場和整體經濟的影響。」

材料股走高，Freeport-McMoRan上漲2.45%。醫療保健和能源股也表現出色，Edwards Life Sciences和Illumina分別上漲4.54%和4.15%，領跑史指。沃爾瑪上漲1.4%。

在報導指稱中國正在考慮與外國監管機構共享公司審計報告後，在美國上市的中國股票1日大漲。

31日收盤後和1日盤前債市再次觸發衰退訊號。2年期和10年期國債殖利率自2019年以來首次倒掛。

對有些投資者來說，這是經濟可能走向衰退的一個訊號，即使殖利率曲線倒掛並不能準確預測何時會發生，而且歷史證明可能需要1年多時間以上。

Truist Advisory Services聯合資訊長兼首席市場策略師勒納(Keith Lerner)說，「這是對聯準會(Fed)是否能夠正確落實這件事的警告。我認為這是個合理的擔憂。」「但大部分數據本身顯示，殖利率曲線本身並不是短期賣出訊號。」

他補充說，最近幾天，市場似乎正在轉向更具防禦性領漲股票。

倒掛後，銀行股表現不佳，花旗集團下跌2%。

由於對個人電腦需求的擔憂日益加劇，晶片股再次下跌，英特爾下跌2.93%，Advanced Micro Devices下跌1.05%。

三大股指31日暴跌，結束2年來首個負值單季，在交易最後一個小時跌幅擴大。道指和史指上季分別下跌4.6%和4.9%，那指跌幅超過9%。

Fed升息周期的開始、持續的高通膨以及烏克蘭持續的戰爭導致股市表現不佳。

1日有更多負面經濟數據，2月建築支出數據和ISM 3月製造業數據低於預期。

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