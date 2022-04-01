你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

對Netflix 和臉書 母公司Meta Platforms而言，第1季可謂不堪回首，因為這兩支科技大咖股過去三個月跌幅都超過30%。不過，還是有死忠投資 人繼續加碼買進，而且理由充足。

財經網站MarketWatch報導，Meta股價第1季崩跌34%，改寫該公司史上單季跌幅最大紀錄，比2012年第3季跌掉的30%還要淒慘。Netflix上季跌幅更深，達到38%，是2011年第4季以來最差表現。

對照下，其他所謂「尖牙股」（FAANG）成員，Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon.com）和蘋果（Apple），1月初至3月底的股價跌幅都只有個位數，軟體巨人微軟公司也一樣。

不過，Polen Capital投資組合經理人Dan Davidowitz向投資人作簡報時表示，第1季眾人紛紛拋售這兩檔科技股，他卻趁機逢低承接。根據FactSet的資料，截至1月底，Meta在Polen成長基金投資組合所占的比重達5%，Netflix則占2%。

這位基金經理人認為，Netflix仍是首屈一指的串流服務，迪士尼、亞馬遜和蘋果的競爭不足為慮。問題出在Netflix在疫情嚴峻期間訂戶暴增，使現在用戶成長數字相形見絀。但他仍看好Netflix在美國的訂價能力、在美國境外開發新用戶的潛力，以及支出減緩提升利潤和現金流的吸引力。

另一方面，Davidowitz指出，Meta旗下的臉書、Instagram和WhatsApp都是有活力的成長型事業，TikTok難以競爭。他說：「即使所有影音平台和社群媒體的用戶逗留時間都稍微流失，流向TikTok，我們認為這對廣告支出的影響不是那麼大。」他指出，廣告主之所以在臉書和Instagram上登廣告，是因為投放廣告的目標精確，別的社群媒體平台比不上。」

至於蘋果變更隱私權政策，可能讓Meta不再能使用某些過去可用的資料，他認為這問題「可以解決」，只不過今年內還解決不了。他也駁斥所謂年輕人不再用臉書的說法。他說：「事實上，檢視臉書和Instagram上年輕人占用戶的百分比，幾乎一模一樣。我們不覺得訝異，因為Instagram有20億個用戶，臉書用戶有30億個。他們代表分布相當廣的世界網路人口。」

此外，Instagram成長速度比規模五倍大的對手Snap快，即使估值打個折扣 ，也至少值4,000億美元，加上Meta資產負債表上有500億美元現金，WhatsApp和Oculus再隨便給個估值，臉書核心資產的價值就大概上千億美元了，據他估計大約是盈餘的四倍。他說：「這家公司事業不是江河日下，而是蒸蒸日上，我們認為（股價最近慘跌）十分荒謬。」