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美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

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美3月就業熱絡、工資再升 Fed 5月升息2碼機率升高

編譯任中原／綜合外電
美國3月就業報告的各項數據普遍強勁，聯準會（Fed）5月升息2碼幾乎可以確定。路透
美國3月就業報告的各項數據普遍強勁，聯準會（Fed）5月升息2碼幾乎可以確定。路透

美國勞工部4日公布3月就業報告，各項數據普遍強勁，非農就業人數穩健增加，工資水準恢復上升，失業率下降，勞動參與率續升，顯示就業市場熱絡，通膨上升壓力不減，聯準會（Fed）5月升息2碼幾乎可以確定。

3月就業人數增加43.1萬人，雖低於預估的49萬人，以及元月時的75萬人（修正後數字），但由於已達到「最大就業」水準，增速減緩應屬正常。而且，元月及2月就業人數總共上修9.5萬人，凸顯今年來就業市場持續火熱。

3月民間就業增加42.6萬人，分別低於市場預估的49.6萬人、以及2月的73.9萬人（修正後數字），這主要是因為勞動市場吃緊，企業招工不易。其中製造業增加3.8萬人，與2月持平，優於預估的3.2萬人。

工資重現上升勢頭。3月平均時薪比2月上升0.4%，符合預期，但遠高於元月時的0.1%（修正後數字）升幅；年比則成長5.6%，分別高於經濟學家預估的5.5%、和2月的5.2%升幅，顯示缺工壓力未減。平均每人每周工時為34.6小時，比市場預估及元月時的34.7小時略減。

上月失業率比2月下降0.2個百分點，為3.6%，也低於市場預估的3.7%；勞動參與率上升0.1個百分點，為62.4%，符合預期，顯示更多勞工願意重返職場。

經濟學者指出，就業人數續增，勞動參與率回升，薪資恢復升勢，顯示未來數月通膨壓力仍重，Fed仍將是「鷹派」主場，5、6月兩次會議都有可能各升息2碼。

就業 勞工部 升息

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