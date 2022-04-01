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長榮「長程輪」卡在巴爾的摩 下次脫困救援4月3日進行

編譯季晶晶／綜合外電
長榮旗下長程輪擱淺在美國巴爾的摩港區外快三周。歐新社
長榮旗下長程輪擱淺在美國巴爾的摩港區外快三周。歐新社

長榮海運旗下長程輪（Ever Froward）在美國馬里蘭州巴爾的摩港區外擱淺將近三周，經上次3月29日救援未成後，下一次的嘗試排定4月3-4日進行，屆時將調集兩艘駁船和五艘拖船協助作業。

長程輪是在3月13日偏離航道擱淺，所幸不影響其他船隻進出港。上次出動五艘拖船，兩艘在右舷推，兩艘在左舷拉，一艘在船尾使力，但沒能讓長程輪浮起脫困。

根據巴的摩港執行董事William Doyle，再過幾天即將嘗試第二次救援，這次要出動兩艘駁船和五艘拖船。

長程輪的船身周邊也在進行清淤，要挖到43呎深以提升浮力。美國海岸防衛隊隊長歐康納（Dave O'Connell）說，長程輪需42呎深的水域才能前行，「現在卡在水深24呎處，埋在15英呎左右的泥巴里」。

長程輪為長榮海運的F型貨櫃輪，船體長度約334公尺、寬48.4公尺，可裝載12,118個20呎貨櫃（TEU）。目前因為滿載，總重將近130,000噸，為減輕負擔，救援前會先卸掉燃油和部分壓艙物，但須小心維持船身平衡。

歐康納表示，「貨櫃堆到五、六樓高，萬一滑下來，會是很糟糕的情況」。

至於誰來負擔長程輪擱淺產生的額外費用？依據「共同海損」的原則，不會全落在船東身上，長榮海運周四決定包括貨主在內共同分擔責任。

長榮 馬里蘭州

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