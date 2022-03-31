三月下半雖見回升 美股疫來首季收跌

美股31日連續第二個交易日下跌，結束了華爾街動盪的第1季。美聯社

美股31日連續第二個交易日下跌，結束了華爾街動盪的第1季。

道瓊工業平均指數下跌550.46點或1.56%至3萬4678.35點。史坦普500指數下跌72.04點或1.57%至4530.41點。那斯達克綜合指數下跌221.76點或1.54%至1萬4220.52點。收盤前最後一個小時跌幅加深，股指收於盤中低點。

31日是3月和第1季最後一個交易日。尾盤的大波動往往代表基金經理人調整投資 組合部位。

第1季道指和那指分別下跌4.8%和5.2%，史指下跌10%。聯準會(Fed)展開升息循環、高通膨和俄羅斯 入侵烏克蘭，都是讓股指陷入掙扎的原因。

對於所有三大股指，這是2020年第1季以來的第一個負值單季，當時正逢美國新冠疫情開始。

不過3月是其中的亮點，主要股指在下半月的2周內大幅走升。史指和那指上揚逾3%，道指走升2.2%。

Neuberger Berman多資產類別策略投資長納岑(Erik Knutzen)表示，「出現一次不錯的紓壓性反彈，部分原因是開始略過入侵、央行動作的一些明確性以及一些技術性買盤，因為有大量資金在場外等待。」

他說，「但我們認為，從此刻開始，投資人將在某個時候意識到：等一下，成長正在放緩，利率正在上升，通膨仍然很高。對於股票來說，這仍然是個具有挑戰性的背景。」

由於分析師對未來個人電腦市場的擔憂，半導體和科技硬體股承壓。在巴克萊分析師將評級從加碼調降至同權後，AMD下跌8.29%。與此同時，惠普和戴爾在摩根史坦利從加碼調降至同權後，分別下跌6.54%和7.59%。

Walgreens Boots Alliance下跌5.67%，拖累道指。這家連鎖藥店第2財季業績超出預期，但部分原因是對疫情相關產品的需求。

銀行股是另一個疲軟領域，摩根大通下跌2.99%，高盛下跌1.64%。

在數據方面，聯準會最關注的關鍵通膨指標2月核心PCE物價同比成長5.4%，略低於5.5%的預期。

高盛分析師賀希(Chris Hussey)在給客戶的報告中說，「美國的通膨率顯然仍然居高不下；總體PCE年增6.35%。但有趣的是，實際通膨率似乎不再超出市場預期，這或許是市場已開始對通膨『定價』。」

油價 下跌，西德州中質原油(WTI)期貨下跌逾6%至每桶100元左右。與此同時，拜登政府宣布一項計畫，在大約6個月內每天從戰略石油儲備中釋出100萬桶石油。

波動的油價籠罩著股市，美國原油價格30日上漲超過3%。德國警告，由於與俄羅斯的爭端，可能會進行天然氣配給，美國原油庫存下降。

英國情報官員透露，在烏克蘭，俄羅斯軍隊繼續在基輔周圍堅守陣地並砲擊首都。《路透》報導，俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯天然氣的支付將需以盧布支付，這使歐洲的能源供應問題進一步複雜化。

Key Private Bank投資長馬提約(George Mateyo)說，「不幸的是，我們只能在好消息和壞消息之間搖擺不定。」「這會造成一些波動。」

在其他地方，上周申請失業救濟金人數為20.2萬人，高於接受《道瓊》調查經濟學者預計的19.6萬人。個人收入成長0.5%，符合預期，而消費者支出成長低於預期。

勞工部密切關注的3月就業報告將在1日開盤前發布。