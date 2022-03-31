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傳台積電加持的高通旗艦晶片功耗仍高 恐被迫降頻

編譯林奇賢／綜合外電
高通把旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電後，如今爆料者說，儘管有台積電加持，但這款晶片的ARM設計導致功耗過高。路透
高通把旗艦晶片「驍龍 8 Gen 1 Plus」代工訂單由三星轉至台積電後，如今爆料者說，儘管有台積電加持，但這款晶片的ARM設計導致功耗過高。路透

高通新款旗艦晶片「驍龍8 Gen 1 Plus」轉單台積電後，據傳也碰上Cortex X2核心功耗過高的問題，可能迫使高通將該晶片降頻，讓晶片效能進步幅度打折扣。高通30日收跌逾5%。

NotebookCheck報導，高通因三星4奈米製程的良率欠佳，轉單台積電。先前報導指出，台積電代工製造驍龍8 Gen 1 Plus的良率大幅改善，然而，高通仍面臨其他問題，因為這款系統單晶片（SoC）的功耗比預期大。

南韓科技論壇Meeco上一名爆料者表示，消息人士向他透露，驍龍8 Gen 1 Plus的Cortex X2核心相當吃電，特別是在高時脈的情況。外界原先以為高通晶片電力消耗過快是因為三星製程的問題。這個說法有一定程度的真實性，但如今看來，Cortex X2核心的ARM設計可能也是造成驍龍8 Gen 1 Plus表現差強人意的原因之一。

因此，高通可能被迫把Cortex X2核心降頻。這意味著驍龍8 Gen 1 Plus和驍龍8 Gen 1的效能差距可能會更小，但前者仍可能優於後者，因為前者是由在晶片製造領域占優勢的台積電操刀。

外界目前推測，高通將在今年6月發表驍龍8 Gen 1 Plus，搭載該晶片的智慧手機可能要再過一個月左右才會上市，包括一加10 Ultra、華為Mate 50、小米12 Ultra等多款備受期待的旗艦機。

高通 晶片 台積電

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