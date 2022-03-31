我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：俄軍挖壕溝卻感染輻射 緊急撤離車諾比核電廠

澳華裔記者成蕾北京受審 澳駐中大使被拒旁聽

高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限

編譯湯淑君／綜合外電
高盛策略師團隊認為，美股近來這波漲勢雖有支撐，未來進一步上漲空間已很有限。路透
高盛策略師團隊認為，美股近來這波漲勢雖有支撐，未來進一步上漲空間已很有限。路透

連漲七季後，美股標普500指數第1季眼看可能收跌3%左右。上回全季收黑是在2020年3月，當時新冠肺炎疫情大爆發觸動標普500指數崩跌20%。

不過，3月全月若以5%的漲幅作收，將是去年10月以來最大月線漲幅，只差4%就攀回1月4日觸抵的高峰，對歷經新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、聯準會（Fed）啟動升息循環等重重打擊的股市來說，這種表現已可圈可點 。

問題是，後市多空怎麼看呢？

財經網站MarketWatch報導，高盛（Goldman Sachs）首席全球策略師歐本海默領導的團隊警告，美股好日子可能將暫時告一段落，「短期內，上檔空間很小」。該團隊預測 ，2022底標普500指數落點可能在4,700點，只比目前價位高2%。

高盛團隊說：「我們仍認為，這是個『寬幅而扁平』的市場環境——與後金融海嘯時代相比，交易波動區間更寬廣、報酬率卻比較低。在股票表現持續優於債券的環境下，回檔修正風險仍在。」

投資人該如何因應這種局面？高盛策略師團隊建議，短期內，投資人應密切關注第2季經濟數據，緊盯是否出現經濟惡化跡象。高盛團隊估計，未來一年期間，美國有25%到30%機率陷入經濟衰退，那將把標普500指數數推落到3,600點，也就是從目前價位摔落22%。

至於現在該投資什麼的問題，高盛建議投資人跳脫「成長股vs.價值股」的思維模式，轉而聚焦於「alpha」——有破壞式創新、賦權和調適能力的公司。

高盛也建議尋找「利潤高而穩定」的公司，揮別前波漲勢眾人追逐的熱門股，即「營收較高、估值更迭創新高」的公司。

還有一點也很重要：運用跨越資產類別、地理區域和類股的分散投資方式，為投資組合築起保護牆。例如，投資觸角伸向不動產和大宗商品。

同時，務必做好避險措施。在俗稱「恐慌指數」的波動率指數（VIX）跌到20以下的此時，標普500賣權（put）顯得是吸引人的避險工具。高盛也推薦防禦型價值股及高配息股。

高盛策略師並列舉一些因素，說明美股最近上漲是靠什麼支撐：

1. 實質利率深陷負數領域，股票仍提供最佳收益。

2. 只要經濟持續成長，可望帶動企業營收和股利成長，有利股市。

3. 疫情期間積攢的存款，使私部門資產負債表強健。銀行資產負債表很強，企業財務也穩健。

4. 信用市場相對穩定，遠離了系統性風險。償債能力是30年來最強，有助企業持續配發股利，即使經濟力道減弱亦然。

5. 財政支出和資本支出擴增，尤其在中國大陸和歐洲。俄烏戰爭已大幅扭轉各國政府對軍事支出和能源政策目標的態度。

6. 估值如今已低於長期均值。美國股市價位仍相對高昂，但先前股價衝上雲霄的個股，例如尚未轉虧為盈的科技公司，估值已隨利率趨升而遭大幅下修。

7. 一波空頭平倉潮湧現，也為美股這波漲勢推波助瀾。

高盛 投資 指數

上一則

中國2月手機出貨量暴跌3成 「00後」4年沒換手機

延伸閱讀

王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」

王毅對話俄外長：支持俄烏續和談 美媒解讀為「表態」
SK海力士 擬揪團收購安謀

SK海力士 擬揪團收購安謀

俄烏戰重擊歐景氣 拖累德國

俄烏戰重擊歐景氣 拖累德國
美俄罕見合作 太空人攜手返地球：我們是一個團隊

美俄罕見合作 太空人攜手返地球：我們是一個團隊

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
布魯斯威利宣布息影 家人證實患「失語症」

布魯斯威利宣布息影 家人證實患「失語症」

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點
挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理