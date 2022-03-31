高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限

高盛策略師團隊認為，美股近來這波漲勢雖有支撐，未來進一步上漲空間已很有限。路透

連漲七季後，美股標普500指數 第1季眼看可能收跌3%左右。上回全季收黑是在2020年3月，當時新冠肺炎疫情大爆發觸動標普500指數崩跌20%。

不過，3月全月若以5%的漲幅作收，將是去年10月以來最大月線漲幅，只差4%就攀回1月4日觸抵的高峰，對歷經新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、聯準會（Fed）啟動升息循環等重重打擊的股市來說，這種表現已可圈可點 。

問題是，後市多空怎麼看呢？

財經網站MarketWatch報導，高盛 （Goldman Sachs）首席全球策略師歐本海默領導的團隊警告，美股好日子可能將暫時告一段落，「短期內，上檔空間很小」。該團隊預測 ，2022底標普500指數落點可能在4,700點，只比目前價位高2%。

高盛團隊說：「我們仍認為，這是個『寬幅而扁平』的市場環境——與後金融海嘯時代相比，交易波動區間更寬廣、報酬率卻比較低。在股票表現持續優於債券的環境下，回檔修正風險仍在。」

投資 人該如何因應這種局面？高盛策略師團隊建議，短期內，投資人應密切關注第2季經濟數據，緊盯是否出現經濟惡化跡象。高盛團隊估計，未來一年期間，美國有25%到30%機率陷入經濟衰退，那將把標普500指數數推落到3,600點，也就是從目前價位摔落22%。

至於現在該投資什麼的問題，高盛建議投資人跳脫「成長股vs.價值股」的思維模式，轉而聚焦於「alpha」——有破壞式創新、賦權和調適能力的公司。

高盛也建議尋找「利潤高而穩定」的公司，揮別前波漲勢眾人追逐的熱門股，即「營收較高、估值更迭創新高」的公司。

還有一點也很重要：運用跨越資產類別、地理區域和類股的分散投資方式，為投資組合築起保護牆。例如，投資觸角伸向不動產和大宗商品。

同時，務必做好避險措施。在俗稱「恐慌指數」的波動率指數（VIX）跌到20以下的此時，標普500賣權（put）顯得是吸引人的避險工具。高盛也推薦防禦型價值股及高配息股。

高盛策略師並列舉一些因素，說明美股最近上漲是靠什麼支撐：

1. 實質利率深陷負數領域，股票仍提供最佳收益。

2. 只要經濟持續成長，可望帶動企業營收和股利成長，有利股市。

3. 疫情期間積攢的存款，使私部門資產負債表強健。銀行資產負債表很強，企業財務也穩健。

4. 信用市場相對穩定，遠離了系統性風險。償債能力是30年來最強，有助企業持續配發股利，即使經濟力道減弱亦然。

5. 財政支出和資本支出擴增，尤其在中國大陸和歐洲。俄烏戰爭已大幅扭轉各國政府對軍事支出和能源政策目標的態度。

6. 估值如今已低於長期均值。美國股市價位仍相對高昂，但先前股價衝上雲霄的個股，例如尚未轉虧為盈的科技公司，估值已隨利率趨升而遭大幅下修。

7. 一波空頭平倉潮湧現，也為美股這波漲勢推波助瀾。