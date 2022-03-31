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美國2月個人消費偏弱、通膨仍強 停滯性通膨風險升高

編譯任中原／綜合外電
美國2月個人消費支出小增，實質支出反降，通膨依然居高不下，顯示經濟成長力道減弱，但通膨壓力未減。路透
美國2月個人消費支出小增，實質支出反降，通膨依然居高不下，顯示經濟成長力道減弱，但通膨壓力未減。路透

美國公布2月個人消費支出（PCE）數據，其中消費支出小增，實質支出反降，通膨依然居高不下，顯示經濟成長力道減弱，但通膨壓力未減，加上美國公債殖利率曲線一度「倒掛」，使停滯性通膨的風險升高。但最近聯準會（Fed）決策官員的發言顯示，幾乎可以確定5月將升息2碼。

2月PCE比元月小幅增加0.2%，低於預估的0.5%，且比元月時的+2.7%（修正後數據）明顯減弱。經過通膨調整後，實質PCE反而減少0.4%，低於預估的-0.2%，更比元月時的+2.1%（修正後數據）嚴重惡化，凸顯消費支出受到通膨升高的侵蝕 ，且消費者的購買力受到通膨升高的嚴重侵蝕。

個人所得月增0.5%，符合預估，比元時的0.1%增幅好轉。

2月整體PCE平減指數比元月上升0.6%，符合預估，比元月的0.5%升幅（修正後數據）略高；比去年同期大幅上升6.4%，是1982年來最高升幅，符合預估，比元月時的6.0%升幅又進一步升高。

最受關注的核心PCE平減指數比元月上升0.4%，與預估相符，比元月時的0.5%升幅略低；與去年同期相比則上升5.4%，比預期的5.5%略低，但比元月的5.2%升幅（修正後數據）更高。

指數 殖利率 聯準會

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