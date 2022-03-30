半導體設備商ASMI：今年全年晶片供應持續吃緊

馬來西亞怡保一家晶片封測廠生產線。 路透

與赫赫有名的艾司摩爾（ASML）英文名稱只有一字之差的ASMI，也是荷蘭的半導體設備製造商；ASMI執行長Benjamin Loh在日經亞洲的訪談中表示，製造晶片 的機器設備也需要用到晶片，因缺件問題，公司機器交貨延遲，而這又會再影響到全球大晶片廠的增產。晶片供應吃緊的情況，因此很可能今年一整年都將持續。

ASMI開發與生產用來在晶圓上組成超薄膜的半導體製造設備，這是生產高階晶片的重要程序。ASMI的客戶包括台灣、美國、南韓 和中國等國的大型晶片公司。全球晶片短缺問題在2020年底開始浮現，去年因為馬來西亞、越南 的防疫封鎖，封測生產線被迫暫停，供應不足問題更加嚴重。供應中斷卻碰上疫情期間人們遠距工作和上學，對電子產品的需求大增，因而爆發晶片危機。

Loh說，ASMI設備由下單到交貨的等待期，正常時期是4個月到6個月，現在顯著加長。

半導體業界巨擘：台灣的台積電、美國的英特爾（Intel）、南韓的三星等，都已陸續宣布大規模的增產計劃，以滿足需求，以及避免未來再出現供應斷鏈。Loh強調，針對這些主要客戶，ASMI今年可以配合他們的需要供應設備。但是如果臨時要再增加的話，就會很難達成。