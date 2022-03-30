油價升+利率倒掛 股指終止連4漲

投資人繼續關注烏克蘭和債券市場發展，美股30日下跌，結束了連漲走勢。美聯社

投資 人繼續關注烏克蘭和債券市場發展，美股30日下跌，結束了連漲走勢。

史坦普500指數下跌29.15點或0.63%至4602.45點。那斯達克綜合指數下跌177.36點或1.21%至1萬4442.27點。道瓊工業平均指數下跌65.38點或或0.19%至3萬5228.81點。道指和史指均結束連續4天上漲。

自烏克蘭戰爭開始以來一直飆升的原油價 格30日上漲逾3%，達到每桶107元。德國警告，由於與俄羅斯的爭端，可能會進行天然氣配給，美國原油庫存下降。

能源市場的波動推動了美股走勢。石油股走高，Valero上漲3.95%，Phillips 66上漲4.76%。

嘉信理財首席投資策略師桑德絲(Liz Ann Sonders)表示，即使油價上漲提振能源股，但油價上漲對整體市場而言可能是個利空訊號。

她說：「市場已出現所謂的反周期通膨環境跡象，有時也稱為成本推動型通膨環境，通膨漲得如此高，以至於開始對成長造成壓力。」

在財報令人失望後，幾支零售股承壓，其中Five Below下跌6.53%；Chewy跌幅16.15%。第4季營收低於預期，RH下跌13.31%。在上漲個股方面，服裝股Lululemon在發布樂觀財測並宣布股票回購計畫後上漲9.58%。

半導體股是市場的另一個弱點，Marvell Technology下跌4.14%，輝達下跌3.37%。雖財報獲利強於預期，美光仍下跌3.52%。

其他方面，連續11個交易日上漲的蘋果下跌0.66%。在摩根大通調降評級後，寶鹼價下跌0.69%。

投資人還密切關注債券市場，因為美國5年期和30年期國債殖利率 28日自2016年以來首次倒掛，而2年期和10年期國債殖利率利差在29日接近倒掛。有些交易員和經濟學家將殖利率曲線倒掛視為衰退指標。

Homrich Berg投資長藍恩(Stephanie Lang)表示：「現在的熱門話題是，在任何特定時間點，衰退都可能即將來臨。」「在通常情況下，一旦殖利率曲線倒掛，平均20個月後就會出現衰退。我們開始提高注意力，經濟衰退風險增加；這並不一定意味著今年會出現，但明年對我們來說更令人擔憂。」

2年期和10年期殖利率利差30日維持在2個基點附近，但區域銀行股承壓，Zions Bancorp下跌3.4%，紐約梅隆銀行下跌1.71%。

華爾街過去2周走勢強勁，史指自3月中旬以來上漲約10%。

然而，許多投資專業人士不認為市場反彈已趨明朗。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在給客戶的報告中說，「史指超過4600點，現在已經突破最基本的估值界限，要讓這種反彈繼續下去，我們需要看到真實的、實際的正面事件，而不僅是那些沒有太多人擔心的糟糕事件。」

30日也是經濟數據繁忙的一天。ADP就業報告顯示，私營企業在3月新增45.5萬個工作崗位。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為45萬人。