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美債殖利率曲線倒掛又如何？ 一文看懂

編譯王巧文、林奇賢／綜合外電
美國2年期公債殖利率本周一度超過10年期公債殖利率，形成所謂「殖利率曲線倒掛」，引起市場關切。美聯社
美國2年期公債殖利率本周一度超過10年期公債殖利率，形成所謂「殖利率曲線倒掛」，引起市場關切。美聯社

美國2年期公債殖利率29日一度超越10年期公債殖利率，形成所謂「殖利率曲線倒掛」，為三年來首見，這個現象有什麼意義？將對市場造成什麼影響？以下六個QA一次帶你看懂：

1、什麼是「殖利率曲線」？

投資人購買公債，相當於借錢給國家，債券是投資人借錢所獲得的憑證，公債殖利率是投資人借錢收取利息的報酬率，而殖利率曲線為不同期限的公債殖利率所構成。

美國短期債券是指在數月或幾年內到期的債券，其殖利率主要取決於市場對美國聯準會（Fed）近來升降基準利率的預期；長期債券則是指十年或數十年才到期的債券，其殖利率往往依據市場對未來經濟成長或通膨表現的預期。

由於投資人通常要求更高報酬率（殖利率），才願意將資金停泊在長期債券。在一般情況下，長期公債殖利率通常高於短期公債殖利率，使殖利率曲線呈現「向上傾斜」走勢。

2、殖利率曲線哪些變化最需要注意？

要當心公債殖利率扁平化或倒掛。例如30年期與2年期的公債殖利率相同，就是殖利率趨於扁平，而短期-長期公債殖利率曲線若呈現「向下傾斜」走勢，就稱為倒掛。

3、重要性在哪？

公債殖利率曲線代表市場對經濟（尤其是通膨）的看法，認為通膨將攀升的投資人，通常會要求更高的殖利率，以抵銷物價上漲衝擊。

因為通常經濟強勁成長才會推升通膨，公債殖利率曲線勁揚，意味著投資人對經濟前景持樂觀態度，反之，當公債殖利率曲線倒掛，就是經濟即將疲軟的指標。在過去七次美國經濟陷入衰退前，3個月期公債殖利率都高於10年期公債殖利率。

4.為何要在意殖利率曲線倒掛？

市場通常會觀察2年期和10年期公債的關係，以獲得債市是否擔心經濟下滑的線索，不過殖利率曲線倒掛之後有時也並沒發生經濟衰退。

包含部分Fed官員在內的市場觀察家認為，3個月期和10年期公債的關係更重要。過去60年來的每次經濟衰退之前，都曾發生3個月期和10年期公債殖利率曲線倒掛。

殖利率曲線倒掛和經濟衰退之間通常有時間差距。根據克里夫蘭聯邦準備銀行的資料，過去經驗顯示，3個月期公債殖利率超越10年期公債殖利率約一年後，經濟開始陷入衰退。

5.最近發生什麼事？

目前3個月期公債殖利率仍遠低於10年期公債殖利率，兩者利差為0.56個百分點，尚未發生殖利率倒掛的情況。

不過，2年期公債殖利率在29日短暫高過10年期公債殖利率，為2019年夏季以來首見。另外，還有其他較不受關注的殖利率曲線也出現倒掛。它們成功預示經濟衰退的次數，都不如3個月期和10年期公債的殖利率曲線，但這些跡象顯示的是，市場的情緒趨於悲觀。

2年期公債殖利率上次高於10年期公債殖利率不到一年後，全球經濟便陷入衰退。不過當時債市並未預料到新冠疫情爆發，投資人更擔心的是全球貿易緊張情勢和經濟成長放緩。

如今，2年期公債殖利率正在飆升，因投資人日益預期Fed會加大升息力道。Fed已將空前低點的基準利率調高，為2018年以來首度升息，盼藉此對抗居高不下的通膨。Fed也準備再升息數次。Fed已表明，可能在部分會議把升息幅度提高一倍。如此立場已使2年期公債殖利率光是今年就上揚兩倍多。

6.每次都這麼準嗎？

先前也有殖利率曲線倒掛發出假警報的情況。例如，3個月和10年期公債殖利率曲線在1966年稍晚出現倒掛，美國直到1969年底才陷入經濟衰退。

部分市場觀察家也認為，如今這條殖利率曲線的意義沒那麼大，原因是各國央行大規模購債，扭曲了市場。在疫情期間，Fed把隔夜借拆利率降至接近零後，又購買上兆美元的債券，壓低了長期公債殖利率。不久之後，Fed將開始縮減資產負債表上的債券，應該就會對長期公債帶來上行壓力。

美國聯準會。路透
美國聯準會。路透

殖利率 投資 債券

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