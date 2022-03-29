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蘋果創近20年來最長11日連漲 3兆美元市值在望

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果創下2003年來最長連漲，當年iPhone尚未問世，諾基亞還是全球頂級手機製造商。（路透）
蘋果創下2003年來最長連漲，當年iPhone尚未問世，諾基亞還是全球頂級手機製造商。（路透）

蘋果（Apple）股價周二收漲，連漲11天，創下2003年以來最長連漲紀錄。

蘋果周二漲1.9%，收在178.96美元，直逼1月初創下市值3兆美元的里程碑。蘋果2022年迄今股價也翻紅，上漲0.8%。《日經新聞》說到蘋果減產的報導，投資人顯然不以為意，

Gerber Kawasaki 執行長 Ross Gerber 說：「目前所見的是真正表現優異者以及未來難以量化者之間表現的差異。投資人押注獲利成長最快的公司。」

大型科技股和網路股最近表現強勁，一掃年初的陰霾。亞馬遜（Amazon.com）漲0.2%，Alphabet漲0.7%，微軟也漲了1.5%。

「（今年）賣壓過頭，這些大型科技股跌到了非常有吸引力的水準，」Matrix Asset Advisors首席投資官David Katz表示。「蘋果是一家非常強大和充滿活力的成長公司，就其價位而言，仍然處於優勢地位。」

儘管美國10年期公債殖利率本月漲逾50個基點至2.39%，大型科技股依然上漲，令部分投資人不解。摩根士丹利財富管理投資長Lisa Shalett在報告中寫道，在聯準會升息抗通膨的情況下，那斯達克100指數繼續上漲，令人「費解」。

Mirabaud Securities的銷售交易員Jim Dixon則說，「我們告訴客戶轉往優質股票，以防經濟陷入衰退。低負債和資本報酬率高的公司受害會最輕。」

投資 蘋果 股價

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