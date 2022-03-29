談判+殖利率 股指連升4日

交易員關注歐洲停火談判和債券市場關鍵水平，美股上漲，延續華爾街的漲勢。美聯社

交易員關注歐洲停火談判和債券市場關鍵水平，美股上漲，延續華爾街的漲勢。

道瓊工業平均指數 上漲338.3點或0.97%至3萬5294.19點。史坦普500指數上漲56.08點或1.23%至4631.6點。那斯達克綜合指數上漲264.73點或1.84%至1萬4619.64點。道指和史指連續4個交易日上漲。

汽車股是漲幅最大的股票之一，福特和通用汽車分別上漲6.48%和4.61%。旅遊股也表現出色，凱撒娛樂和美國航空分別上漲5.66%和4.97%。

在科技方面，Netflix上漲3.52%，Snap上漲4.54%。莫德納在美國監管單位批准為50歲以上民眾接種額外加強劑後上漲4.37%。

交易員密切關注債券市場，5年期美國國債殖利率 29日數度高於30年期國債殖利率，引發了一些衰退擔憂。

2年期和10年期國債殖利率之間的利差29日危險地縮小到接近倒掛，經濟學者認為這更能預測潛在的衰退。某些債券定價消息人士指出，曲線的確已出現倒掛，但數據顯示它幾乎持平，技術面上尚未倒掛。

歷史證明，即使殖利率曲線正確預測了衰退，也可能需要1年多的時間才會出現放緩。投資 人似乎擺脫了這方面對經濟衰退的擔憂。

瑞銀全球財富管理投資長海菲爾(Mark Haefele)在給客戶的報告中表示，「我們的基本假設是美國經濟可以避免衰退，降低股市持續下跌的威脅。因此，投資人應該為更高的利率做好準備，包括可能增加對隨著央行政策收緊而往往表現出色的價值型和金融股的部位，而不要反應過度而退出股市。」

對俄羅斯和烏克蘭停火的希望29日越來越大，似乎也有助投資人情緒。俄羅斯國防部副部長福明(Alexander Fomin)表示，該國將「大幅」減少烏克蘭首都基輔附近的軍事活動。

可以肯定的是，雙方最近幾天都表示還沒有接近達成協議。在土耳其進行談判之前，烏克蘭外長庫萊巴(Dmytro Kuleba)表示，「除非一切就緒，否則不會達成任何協議。」美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示美國更關注俄羅斯的行動而非言論後，股指回吐了部分漲幅。

美國原油指標西德州中質原油(WTI)期貨一度跌破每桶100元，隨後反彈至每桶104元左右。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示，「雖然市場出現一些明顯的樂觀情緒，但我認為真正的問題是對經濟的影響會持續多久。」

俄羅斯入侵烏克蘭，加上聯準會轉向鷹派，讓今年來股指走勢震盪，不過史指自3月14日至今已反彈逾11%。

All Star Charts投資策略師迪爾維奇(Willie Delwiche)在給客戶的報告中說，「這並不全然是徒勞無功，但這確實減輕了第1季美股疲軟的一些影響。對於作為資產類別的股票而言，問題在於3月出現的回溫是令人印象深刻但持續有限的反彈，還是可能將指數推至新高持續反彈的開始。」

企業消息方面，在宣布創始人史密斯(Fred Smith)將於6月1日卸任CEO並由內部升任後，聯邦快遞上漲3.7%。醫療保健巨頭聯合健康集團宣布以每股170元的價格收購LHC集團，這家規模較小的公司上漲5.93%。

在經濟數據方面，經濟諮商會消費者信心指數為107.2，低於《道瓊》預期的107.5。職位空缺和勞動力流動調查顯示職位空缺為1130萬個，高於預期的1110萬個。