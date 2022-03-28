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史指延續漲勢 科技推升那指

財經新聞組／綜合報導
因投資人擺脫對經濟衰退的擔憂，史坦普500指數28日上漲，延續2周升幅。(美聯社)
因投資人擺脫對經濟衰退的擔憂，史坦普500指數28日上漲，延續2周升幅。(美聯社)

史坦普500指數28日上漲，延續2周升幅，因投資人擺脫了對經濟衰退的擔憂並推高了科技股。

道瓊工業平均指數上漲94.65點或0.27%至3萬4955.89點。史指上漲32.46點或0.71%至4575.52點。由於特斯拉上漲8.03%，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲185.6點或1.31%至1萬4354.9點。在原油大跌逾11%至當日低點時，史指觸及盤中高點。

由於地緣政治衝突，油價在近期飆升後於28日下跌。美國西德州中質原油(WTI)原油期貨下跌約7%，收在105.96元。布蘭特原油期貨結算價下跌近7%至每桶112.48元左右。

能源股隨油價下跌。雪佛龍和埃克森美孚分別下跌1.74%和2.81%。

在電動車製造商表示希望分拆其股票以支付股票股利後，特斯拉引領科技股走高。特斯拉暴漲8.03%。整體科技股一直是今年以來表現最差的類股之一，但隨著微軟和亞馬遜分別走高2.31%和2.56%，它們也同步攀升。

此外，讓股市情緒更高漲的還有華爾街的恐慌指數Cboe波動率指數(VIX)，自1月14日以來首度收於20點以下。

美國國債殖利率曲線的其中一部分一夜之間短暫倒掛，引發一些衰退擔憂，主要平均指數開盤走勢難艱。5年期國債殖利率升至2.6361%，而30年期國債殖利率下跌不到1個基點至2.6004%。但稍後，殖利率曲線恢復正常。

然而，交易員關注的主要殖利率利差：2年期和10年期殖利率利差，目前仍為正值。

隨著殖利率曲線趨平，銀行股走低。摩根大通下跌0.73%，富國銀行下跌1.44%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「在第1季本周結束以及與此相關的所有噪音背景下，面對整個殖利率曲線上的利率快速上升，股市一直在徘徊。」

投資人繼續關注俄羅斯對烏克蘭戰爭的進展。兩國間的和平談判將於本周繼續進行，兩國代表團於28日前往土耳其。克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴記者，討論可能會在29日恢復。

道指數和史指上周連續第2周上漲，收復自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來的大多數跌幅。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，「地緣政治風險仍然很高，過去2周股市的反彈令人印象深刻。美國經濟仍處於良好狀態，但鑑於聯準會(Fed)的鷹派態度，大多數交易員可能不會在每次股市下跌時買入。」

投資人繼續密切關注Fed。在主席鮑爾誓言對通膨採取強硬態度並表示如果有必要升息可能會變得更激進之後，從高盛到美國商銀等華爾街公司預計在今年部分Fed會議中會升息0.5個百分點。

備受關注的非農就業報告將於1日發布。根據《道瓊》的數據，經濟學者預計3月將新增46萬個工作崗位，失業率降至3.7%。2月非農就業人數新增67.8萬人，失業率為3.8%。

殖利率 指數 投資

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