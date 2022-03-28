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美企庫藏股火力全開 今年來核定大買3,000億美元創紀錄

編譯洪啟原／綜合外電
美國企業近來核准實施庫藏股的金額創歷史紀錄，趁市場波動時買進和安撫投資人。路透
美國企業近來核准實施庫藏股的金額創歷史紀錄，趁市場波動時買進和安撫投資人。路透

美國企業今年來核定實施庫藏股的金額創歷史紀錄，趁市場近期動盪買回自家股票並安撫投資人。

金融時報報導，高盛的數據顯示，美國企業今年來核准實施新庫藏股計畫的金額，達到創紀錄的3,190億美元，高於去年同期的2,670億美元，顯示愈來愈多美企在自家股價下跌之際，盡可能加速買回大量股票。

就連剛上市的企業也趕搭實施庫藏股的潮流，因股價下跌使買回股票的吸引力大增。一般而言，剛上市的公司通常會把資金投入發展事業以推動成長，而非返還資金給股東。

高盛固定資產部主管沃里斯說：「不同產業集團實施庫藏股計畫的廣泛程度，是我們近幾年來所見最高達。這與當前市況較為相關，而非出於其他原因。」企業管理團隊利用庫藏股計畫提升自家股票需求，並透過減少在外流通股來提振每股盈餘（EPS）。

羅素3000指數的成分企業今年迄今股價平均重挫逾30%，認為自家股價遭低估的企業，紛紛實施更多庫藏股。值此之際，企業的獲利成長預料趨緩，同時還要對抗通膨上揚和供應鏈問題，這讓透過實施庫藏股計畫提高每股盈餘可看性的吸引力大增。

富國銀行股票資本市場部共同主管麥克瑞肯說：「實施庫藏股的企業數通常會在市場波動時期增加，因為股價下跌，也因此，手上持有充裕現金的投資人看見它們的機會。」

根據Sentieo整理的企業文件資料，除了企業核准、需歷時幾年實施的庫藏股計畫，企業也已宣布價值330億美元的加速買回庫藏股計畫（ASR），可在數月內買回大量庫藏股。

沃里斯說：「企業加速買回庫藏股，正對股東釋出強烈訊號，因這筆錢擺明就是用來買庫藏股。」

股票 股價 高盛

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