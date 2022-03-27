油價居高不下，但石油業就是不增產，其來有自

石油業寧可讓油價高漲也不想增產。（路透）

美國石油 業似乎並不急於拯救苦於高油價 的美國人。石油公司的CEO們說將一切罪惡歸咎於華爾街。

達拉斯聯邦儲備銀行(Fed)3月下旬發布的一項調查顯示，59%的石油高管表示，投資 人要求業者嚴守資本規定，是上市交易的石油生產商限制增產的主要原因。

多年來，從繁榮到蕭條的石油業花費巨資為全面的產量成長提供資金。美國石油產量猛增，讓油價保持在低點。然而，維持獲利並不如想像中來得簡單。數百家石油公司在多次油價暴跌中破產，導致投資人要求能源業的CEO們克制資本支出。

如今，石油公司承受來自華爾街的巨大壓力，要求經由發布股利和回購向股東返還現金，而不是投資於急需的供應。

一家油田服務公司的高管在調查中告訴達拉斯Fed，「紀律要求繼續主導著這個產業。」「股東和銀行繼續要求資本回報，直到能源價格高到無法再持續下去時，才會希望業者增加勘探支出。」

●即使價格飛漲，美國產量也在下降

即使預計未來幾個月美國的石油供應將增加，但仍遠低於新冠疫情前的產量。縱使國際油價已飆升至2008年以來的新高水平，但情況仍然如此。

根據美國能源信息署(EIA)的數據，截​至3月18日當周美國每天生產1160萬桶石油，較2019年底時減少了10%。

另一方面，油價一路飆升。美國原油徘徊在每桶115元，較2019年底上漲88%。

目前的油價遠高於石油公司告訴達拉斯Fed其平均獲利水平的每桶56元。而較大型公司表示，它們只需每桶49元的價格就可以獲利。

然而，石油高管和投資人並不想增加太多的供應，以免導致再次供過於求，從而導致油價下跌。股東希望公司以股利和回購的形式將超額利潤返還股東，而不是再投資於增產。

一位接受達拉斯Fed調查的高管指出，近年來股東遭受巨大損失。主要由石油和天然氣公司組成的能源業是過去10年表現最差的類股。

他指出，「投資人將巨額資金投入頁岩鑽探，卻發現當油價下跌時，最終價值微乎其微。」

●只有6%將責任歸咎於政府監管

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國普通汽油價格創下每加侖4.33元的歷史新高。

雖然有人將環保政策視為能源成本高漲的元凶，但石油高管似乎並不將其視為核心因素。

在達拉斯Fed調查的高管中，只有6%指出，政府法規是上市石油公司限制產量增加的主要原因。

另有11%指出環境、社會和治理(ESG)問題。倡導ESG導致許多投資人迴避化石燃料公司，轉而選擇潔淨能源公司。

大約15%的高管表示，「其他」因素才是罪魁禍首，包括人員短缺和供應鏈問題。

●石油業遭「誹謗」

儘管如此，多位接受調查的CEO們仍對來自聯邦政府以及科羅拉多州等個別州的產業法規和言論表示嚴重擔憂。

一位受訪者指出，「來自白宮、國會山莊和華爾街的訊息是：石油和天然氣是個垂死的行業，需要被拋棄。」。這位高管指出，整體產業面臨「嚴重的勞動力問題」，部分原因就是因為石油和天然氣行業遭到「誹謗」。

另一位高管表示，「監管正在嚴重損害和阻礙美國的能源生產。」

對於擔心接近新高紀錄汽油價格的消費者來說，好消息是更多的供應即將到來。

達拉斯Fed調查中的商業活動指數在第1季躍升至6年來的最高水平。其明顯升幅主要是由石油生產指數的急劇上升推動的。

壞消息是，大型石油公司解釋，它們只會適度增加供應。

在大型石油公司中，去年第4季到今年第1季的產量成長率中位數為6%。小型企業，其中許多沒有公開上市交易，預計產量增幅更快，達到15%。

如果美國石油公司和OPEC未能提高產量，分析師警告，能源價格可能會一直保持在令人痛苦的高點。

達拉斯Fed調查中的一位石油高管表示，美國需要在2023年每天將產量提高約200萬桶，才能平衡全球供需。

他說，「但看來這種情況不可能發生。」「結果將是能源價格持續盤桓在高點，直到美國消費者被推入經濟衰退深淵。」