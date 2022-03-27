上海封城令 影響半導體、iPhone、特斯拉等出貨

中國大陸本土疫情嚴峻，上海市也採取了封閉式管理措施。新華社

中國疫情增溫，上海昨（27）日無預警宣布，全市今日5時起以黃浦江為界，分區分批「封城」，所有企業實施封閉生產或居家辦公，形同「封半城」。業界認為，此舉將衝擊人流、貨流，對生產型企業來說，「基本上就是停產」，牽動半導體、電子代工、電動車 等產業，iPhone、特斯拉 面臨出貨挑戰。

先前已有專家示警：「如果上海停下來，將影響全中國與全球經濟」，上海昨天突然宣布實施封控管理，業界震驚。

上海是電子代工、晶圓代工、封測、電動車生產重鎮，和碩、廣達、台積、中芯國際、日月光、特斯拉都在當地有工廠，加上又是主要進出口海港，地位重要。鄰近的昆山也有面板大廠友達、代工廠緯創等知名業者，多經由上海出口，恐同步受累。

其中，最受關注的當屬台積電 上海松江廠，以及中芯國際在上海的總部。台積電昨晚表示，一切遵照當地官方防疫措施，目前不影響生產。台積電松江廠主要以8吋晶圓代工為主。中芯上海有8吋、12吋廠，其最先進的製程都集中在當地，月產能約3.5萬片，惟至截稿前，未取得中芯回應。

半導體封測龍頭日月光也在上海有大型投資，主要落腳張江高科技園區。電子代工方面，廣達位在上海松江出口加工區，生產筆電、雲端與車電產品。和碩旗下上海昌碩是組裝iPhone的重要基地，也在此次管制範圍內。

電動車龍頭特斯拉在上海有一座「超級工廠」，是特斯拉海外最重要的生產據點，此次上海大管制，也將受影響。

根據上海官方文件，今日5時起，將以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行「實施封控」，展開核酸篩查，4月1日5時解封。第二批，4月1日3時起對浦西地區「實施封控」，展開核酸篩查，4月5日3時解封。