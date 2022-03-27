這個經濟衰退指標 正在閃爍警訊

美國公債殖利率曲線愈來愈接近倒掛，正在閃現衰退訊號。圖為聯準會。(路透)

債券 市場正在閃現美國公債殖利率 曲線可能出現倒掛的警訊，而這項指標幾乎準確料中了過去60年來的每一場衰退。

殖利率曲線倒掛通常被視為一個訊號，顯示投資 人對短期的擔心大於對長期的憂慮，促使短期債券的利率高於長期債券的利率。儘管這條殖利率曲線尚未倒掛，但已在接近中。從俄羅斯入侵烏克蘭及其經濟後果持續對全球經濟造成沉重壓力來看，殖利率倒掛應不致令人特別訝異。

根據CNN財經新聞報導，最近幾周在地緣政治不確定性和金融情勢日益緊縮之際，投資人對展露對美國公債的濃厚興趣。美國聯準會（Fed）上周表示，正考慮在2022年再升息多達六次，致使投資人對股票和其他波動性較大的資產失去興趣，進而轉向美國公債等可靠的投資。

但愈來愈多的人爭相購買債券導致殖利率下降，最終使它們的吸引力下降。有些投資人甚至開始尋找像比特幣和現金這類穩定性向來不如債券的資產。

10年期美國公債提供的報酬率通常比短期公債更高，因為投資人的資金投入的時間較長。期限較短的公債，例如2年期或3年期債券，通常提供較低的殖利率，因為其風險較長天期公債更容易預測。

但當10年期債券的報酬率低於2年期時，顯示投資人對前景悲觀，不願投入資金。目前公債市場正朝著這個方向發展：10年期公債和2年期公債之間的殖利率差目前約僅剩0.2%，而一年前約為1.5%。根據舊金山聯邦準備銀行的研究，自1955年以來每次經濟衰退之前都會出現殖利率曲線倒掛。

殖利率曲線倒掛並不表示著股票即將崩盤：雖然倒掛通常顯示在未來12個月內將出現經濟衰退，但有時可能需數年時間。這條殖利率曲線曾在2005年倒掛，但直到2007年才開始出現經濟大衰退。最近一次倒掛是發生在2019年，引發對經濟衰退的疑慮，但2020年的經濟衰退是由新冠肺炎肆虐全球引起的。

無論如何，一些市場參與者正在敲響警鐘。維權投資人艾康（Carl Icahn）說：「我認為很可能會出現衰退甚至更糟情況。」「我們對多頭部位有很強的避險。」

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）對CNN說，在未來12個月內美國經濟「至少」有三分之一的機會出現衰退。他並表示：「Fed踩煞車的力道愈大，汽車熄火和經濟陷入衰退的可能性就愈高。」