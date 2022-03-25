烏戰+利率升 史指連升2周

雖然投資人繼續評估升息和烏克蘭戰爭，史坦普500指數25日上漲，全周再度上漲。(美聯社)

雖然投資人繼續評估升息 和烏克蘭 戰爭，史坦普500指數25日上漲，全周再度上漲。

道瓊工業平均指數上漲153.3點或0.44%至3萬4861.24點。史指上漲22.9點或0.51%至4543.06點。那斯達克綜合指數下跌22.54點或 0.16%至1萬4169.3點。

本周三大股指均走高。道指上漲0.3%，史指上漲1.8%，那指上漲近2%。

史指3月以來上漲約3.9%，超過上月底俄羅斯入侵烏克蘭以來的跌幅。

即使烏克蘭戰爭繼續並且利率飆升，但股指持續反彈，聯準會(Fed)今年將多次升息。

瑞銀全球財富管理投資長海菲樂(Mark Haefele)表示：「即使Fed採取強硬立場並存在滯脹擔憂，但股市仍在上漲，因為許多人認為除了股市別無選擇。」

由於投資人消化了更激進的升息周期，指標10年期利率觸及2.5%的多年新高。

由於10年期國債殖利率 上漲，金融股走升。美國商銀和富國銀行分別上漲1.51%和2.4%。

科技股下跌，拖累那指。Zoom下跌3.24%，DocuSign下跌3.92%,，為那指表現最差成份股。

Fed主席鮑爾21日誓言要對通膨採取強硬態度。Fed上周自2018年以來首次升息，今年底前的6次政策會議中每次都會升息。

鮑爾21日指出，如果有必要，升息可能會從傳統的25個基點變為更激進的50個基點。

他的言論導致華爾街提高了升息預期，從高盛到美國商銀都預計在今年未來的Fed會議上升息0.5個百分點。

與此同時，投資人期待跡象顯示經濟可以強勁成長，即使Fed更加激進的升息。

勞工部24日報告，上周首次申請失業救濟金人數達到1969年以來的最低水平，這是勞動市場具有韌性的最新跡象。經濟學者預計下周公布的3月非農就業報告將顯示出類似的實力。

BMO財富管理首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma)表示，「10年期國債殖利率上升的同時，對經濟成長的信念並未崩潰。它正在滲透市場並略微提振股市，因為這是對烏克蘭戰爭影響的直接擔憂。」

隨著烏克蘭與俄羅斯戰爭的持續，交易商正在密切關注歐洲。歐盟25日與美國達成天然氣協議，以減少對俄羅斯能源的依賴。

美國總統拜登總統24日在布魯塞爾舉行的北約峰會上表示，如果俄羅斯在烏克蘭動用化學武器，美國必將回應。