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美擋中國製無人機 印度嗅到大好的發展商機

編譯季晶晶／綜合報導
美國以安全為由禁中國製的無人機，印度打算提供稅務抵減和補貼，趁機大力發展該行業。（美聯社）
美國以安全為由禁中國製的無人機，印度打算提供稅務抵減和補貼，趁機大力發展該行業。（美聯社）

日經亞洲評論報導，中國無人機廠商的研發成果引領世界潮流，例如大疆有多種用途的低成本無人機，在全球各地包括農業和媒體業等領域都備受歡迎。但美國與其他國家政府機關擔心，中製無人機有安全疑慮，嚴加限制其銷售，或切斷對製造商的技術支援。這讓印度決策者看到了發展本土無人機的大好機會。

印度財長Nirmala Sitharaman上月先針對無人機製造和銷售，公布了新的稅務優惠和補貼方案；政府機關緊接其後宣布，禁止進口已完整組裝的無人機；接著，印度總理莫迪主持禮式，派遣100架本土自製無人機到國內各區噴灑農藥。

莫迪說，這是顯示採行正確政策後，印度「能飛多遠的最佳典範」。印度目前有超過200家的無人機新創事業，他預測，「很快能增加到1000家，創造出大量就業機會」。

印度民航部設定目標，希望無人機業的營收，從（止於3月底）本年度的2700萬美元，在兩年內增加到1.22億美元，直接聘雇的人數可由大約1000人，增加到10000人。

印度也許真的大有可為。印度管理學院Sambalpur分部的主任Mahadeo Jaiswal解釋：「由於合理的低成本技術人力，印度已崛起為全球汽車業製造重鎮。無人機與汽車製造有相近之處，市場更大，應用更多」。

與手機、汽車和藥品相同的是，印度的無人機製造高度仰賴進口零件，尤其是來自中國的零件，這些供應並未受到無人機進口禁令的影響。

印度 汽車 營收

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