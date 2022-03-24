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俄烏開戰後第一家 俄鋼鐵公司出現美元債券未如期付息

編譯黃淑玲／綜合外電
Severstal工廠內，員工正在生產線上作業。 路透
Severstal工廠內，員工正在生產線上作業。 路透

彭博資訊報導，俄羅斯鋼鐵製造商Severstal顯然已經未在周三（23日）的期限前，支付公司債券持有人共計1,260萬美元的利息。Severstal因而成了俄烏開戰以來，第一家未能在期限前支付其外幣債券的俄羅斯公司。Severstal周三稍早在一份聲明中表示，正在申請處理付款所需的許可證，並希望問題能儘快解決。

負責支付與轉帳這筆利息的美國花旗集團，在沒有獲得美國財政部許可的情況下，不會匯出款項。利息應該給付的日期是3月16日，現在5天的寬限期已經屆滿，目前仍沒有這筆款項已經匯出的跡象。

花旗集團與Severstal都對此發展不予評論。

彭博指出，Severstal公司本身並不在制裁名單之中，但其控股股東Alexey Mordashov是歐盟和英國的制裁對象。然而，Mordashov在美國並還沒有受到任何限制，消息人士向彭博透露，其實Severstal壓著沒有事前向美國的外國資產管制辦公室（OFAC）申請許可，才會發生未能如期付利息給債券持有人的情況。

美國財政部發言人拒絕就美國沒有制裁的公司或個人相關事項發表評論。而根據Severstal在周三較早時發出的聲明，Severstal說，公司正「與相關當局聯繫，尋求更廣泛的解決方案，以儘量減少制裁限制對票券持有人的意外影響」。當時Severstal還不尋常地呼籲債券持有人與花旗集團聯繫，以「促進事情更快解決」。

據了解，債權人仍可選擇再等幾天，看看Severstal能否取得許可，讓利息可以支付出來，而不是直接要求全數還清債務。

債券 財政部 俄羅斯

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